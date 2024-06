Las protestas se intensifican contra los pisos turísticos y por una vivienda digna en Andalucía

Las viviendas turísticas se están generalizando en todo el territorio nacional. Han subido más de un 9%en solo un año, aunque en algunas zonas este incremento ha sido especialmente intenso. Según el INE, en solo un año tenemos 350.000 nuevos pisos turísticos en España. Donde más se acumulan es en Andalucía (82.454 viviendas), Comunidad Valenciana (59.413) y Cataluña (52.598).

Es precisamente en Andalucía, que acoge el 23% de las viviendas turísticas del país, donde más protestas se están produciendo en los últimos días. Esta semana los vecinos de Sevillasalieron a las calles. Y este sábado, miles de personas han protestado en el centro de la ciudad de Málaga y Cádiz.

"Queremos vivir, no sobrevivir", es el lema que han cantado este sábado miles de personas en Málaga. Aseguran que vivir en Málaga les resulta cada vez más difícil, debido al modelo de vivienda que impera en su ciudad. Un modelo pensado para el turismo. "Están haciendo que los malagueños malvivamos a favor del turismo", relata una vecina.

Málaga es la provincia con más pisos turísticos de toda España: 41.038, según el INE. En otras cifras, al menos una de cada tres viviendas está dedicada al alquiler vacacional. "La vivienda es para vivir, no para el negocio de unos pocos", protesta otra persona que ha asistido a la manifestación.

El problema de los pisos turísticos es que complican la existencia a sus vecinos. A más apartamentos turísticos, menos viviendas de uso residencial... y más caras. "Tal y como están ahora mismo los precios, es imposible vivir aquí. Cuando se nos acabe el contrato nos lo van a subir a un precio más elevado", cuenta un vecino. "Yo siempre he vivido en Málaga y al final me he tenido que ir", concluye otro.

Las posibilidades de encontrar vivienda son aún menores para los jóvenes. "Yo vivo con mis padres. Los precio están tan altos que no puedo afrontar ni siquiera un piso compartido con mi sueldo", detalla otra chica. Piden medidas urgentes para poder tener acceso a una vivienda digna.

"No somos vuestros souvenirs, tampoco vuestros juguetes", clamaban también este sábado los vecinos de Cádiz, contra la saturación turística. Pero estas dos ciudades no son las únicas en pie de guerra. En el último mes, también han salido a la calle los vecinos de Granada, Ibiza, San Sebastián, Madrid, Barcelona... Las protestas se multiplican y son cada vez más frecuentes.

Medidas contra los pisos turísticos

Algunos ayuntamientos empiezan a tomar medidas. En Barcelona, pionera en anunciar restricciones, en menos de cinco años ya no habrá ninguna vivienda turística. En Santiago de Compostela, las licencias solo se darán durante 60 días al año. En Sevilla no se van a permitir más pisos turísticos en los barrios más saturados del centro de la ciudad. En Madrid se endurecen las sanciones para los pisos ilegales.

Se calcula que en España hacen falta alrededor de un millón de viviendas. Los vecinos insisten: no están en contra del turismo, si no de la turistificación desbordada. "No reconozco la ciudad", explica otra vecina. Lo único que quieren es recuperar las viviendas y los espacios de las ciudades para quienes viven realmente en ellas.

