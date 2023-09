Problemas para hacer gestiones telefónicas: "Ni te ponen música, directamente no te lo cogen"

Llamar por teléfono para pedir una cita o hacer una gestión por esta vía puede convertirse en una tarea casi imposible. Es lo que le pasa a José. Él ha intentado pedir cita en su médico y no le cogen ni la llamada: "Nada, cuelgan. Ni te ponen música, ni nada. Directamente no te lo cogen". No solo le pasa a él. Es una situación que le sucede a muchos mayores.

"Si no tienes Internet, no tienes cita", comenta Elvira. Tanto ella como José terminan optando por acercarse presencialmente para poder agendar una consulta con su médico, si no, les resulta imposible poder ir. Lo hacen hartos de esperar con el teléfono en la oreja.

Otro trámite en el que hay este problema es para ponerse en contacto con el servicio público de empleo. Águeda llego a estar horas al teléfono para contactar con ellos: "He llegado a estar cinco horas".

A esto se suma que cuando les cogen las llamadas se encuentran con contestadores automáticos al otro lado, o que los departamentos se van pasando la consulta telefónica de unos a otros. Los mayores dicen que no piden tanto: "Una voz humana".

Aun así, este es un problema que no solo afecta a los mayores, sino a gente de todas las edades que intenta realizar la gestión por vía telefónica.

La ley que lo regula, en un cajón

Esa ley dice que no podrán hacer esperar a los usuarios más de tres minutos para ser atendidos por teléfono. Además, las llamadas deberán ser atendidas por una persona especializada.

La cuestión es que la norma solo afecta a servicios públicos o privados comerciales. Y en cualquier caso, está aparcada, porque el Gobierno está en funciones.

Hablando en plata

