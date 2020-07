Polémica por la contestación en Whatsapp de un empresario a una camarera que buscaba trabajo

Twitter arde con la petición de trabajo de una joven y la respuesta de un empresario. La cuenta especializada en denunciar supuestos abusos laborales Mierda Jobs ha criticado la actitud del empresario que tras el mensaje de la chica hace cómo primera pregunta "¿Hijos?"

La joven buscaba trabajo como camarera y respondió a un anuncio

En el tuit se ve la captura de una conversación por whatsapp en la que se lee como la chica responde a un anuncio y escribe: "Hola, sé que es domingo.he visto que han publicado un anuncio en el que buscáis camarera y me interesa. He trabajado 4 veranos en Cádiz y dos años en un mesón como camarera. llevo dos años sin trabajar porque he tenido un hijo aunque he trabajado en cosas sueltas y no he perdido experiencia". A pesar de que ella refleja sus circunstancias la primera pregunta que le formulan es sobre si tiene hijos. Ella les explica que tiene un niño de dos años, el entrevistador ahonda más en la vida personal de la canidata y la segunda pregunta es "¿casada?". Ella también responde a la cuestión y dice que tiene pareja, entonces desde la empresa le dicen que lo sienten pero "buscamos a alguien sin hijos ni novio. Porque así está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa. Suerte". Ahí ya la entrevistada muestra su sorpresa "Pues muy bien alucino".

Decenas de mensajes de repulsa

El tuit que sirve de denuncia ha sido compartido cerca de 20.000 veces y se alcanza los 70.000 me gusta. hay decenas de mensajes de repulsa por la forma de responder y lo que conlleva de intromisión en la vida privada y de sugerencia de que no va a haber un horario establecido. Hay quién se pregunta si no es una actitud denunciable.