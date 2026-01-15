Plan Auto 2030, así serán las ayudas para comprar coches eléctricos y los nuevos puntos de recarga

Con el Plan Auto 2030, el Gobierno de España quiere lograr una flota automovilística más moderna, con mayor presencia de vehículos eléctricos y de bajas emisiones. Además, el plan también persigue reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética del transporte, alineándose con los objetivos climáticos europeos. Al mismo tiempo, busca impulsar el crecimiento económico y el empleo a través del fortalecimiento de la industria nacional.

¿Qué es el Plan Auto 2030?

El Plan Auto 2030, presentado el 3 de diciembre de 2025, marca la nueva hoja de ruta del Gobierno de España para el sector de la automoción. Consta de 25 medidas estructurales que abarcan diferentes ámbitos: mercado, industria, innovación, infraestructura y regulación.

Su objetivo principal es impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica mediante la modernización del parque automovilístico español, fortalecer la industria nacional y posicionar a España como un referente en la producción de vehículos electrificados y baterías.

El presupuesto estimado para llevar a cabo estas medidas es de entre 36.000 y 39.000 millones de euros en los próximos cinco años, combinando inversión pública y privada. Esto significa que no se trata solo de ayudas para comprar coches eléctricos, sino de un rediseño integral de todo el ecosistema automovilístico.

Conoce las medidas más importantes del Plan Auto 2030

El Plan Auto 2030 se apoya en cinco pilares clave para transformar la movilidad y la industria automovilística en España.

Ayudas para vehículos electrificados: nace el nuevo Plan Auto+, que reemplaza al antiguo MOVES III. Ofrece incentivos de hasta 7.000 euros para la compra de coches eléctricos, híbridos enchufables o furgonetas cero emisiones, combinando ayudas con el achatarramiento de vehículos antiguos.

Gestión centralizada de ayudas: a diferencia del MOVES, donde cada comunidad autónoma gestionaba los fondos, ahora el Plan Auto+ será gestionado directamente por el Estado. Esto busca agilizar trámites, garantizar que todos accedan a las ayudas y evitar retrasos.

Expansión de la infraestructura de recarga: se fomentará la instalación de puntos de recarga públicos y privados, con inversión pública en las zonas con menos cobertura, los llamados “desiertos de carga”.

Impulso a la industria y la innovación: se crearán programas de I+D+i y se incentivará la inversión en fabricación de vehículos eléctricos, baterías y componentes. La idea es fortalecer la industria nacional y atraer inversión extranjera, modernizando fábricas y reforzando toda la cadena de valor.

Marco regulatorio y sostenibilidad: el plan también contempla transformar el sector a medio y largo plazo, incluyendo economía circular, normativa de recarga, estandarización de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y regulación de vehículos conectados o autónomos.

