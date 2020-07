Piqué: “Es normal que el Gobierno niegue un plan B”

Durante una entrevista en el programa de Antena 3, Espejo Público, el Presidente de Vueling y ex ministro, Josep Piqué, ha expresado su esperanza por que el Gobierno tenga un plan económico alternativo, por si fallan sus previsiones de crecimiento.



“Es normal que el Gobierno niegue un plan B, porque generaría desconfianza, pero espero lo tenga”, ha expresado Piqué, quien además ha destacado la “fragilidad” de la situación actual: “No hay riesgo de recesión pero estamos en una época de estancamiento”.



La predicción del ex ministro ha sido la de una lenta recuperación del empleo, motivada sobre todo por la complicada situación del mercado hipotecario, cuya crisis podría alcanzar los cinco años. "Llevamos más de tres años de crisis y hay que absorber el stock de viviendas antes de seguir construyendo", ha recordado.



Piqué se ha mostrado partidario de alargar la edad de jubilación y de ampliar el cómputo de la pensión, e incluso ha apoyado la propuesta del Partido Popular de que pensión y sueldo sean compatibles: “No es chocante porque se incentiva que la gente q puede aportar valor a la economía continúe trabajando”.



En cualquier caso, ha valorado que si el Gobierno de España no cumple el compromiso de déficit, la desconfianza puede volver, y con ella las tensiones.



Al poco de conocerse el IPC de septiembre, que subió una décima, el ex ministro ha valorado el dato: “No me preocuparía por la inflación en estos momentos”, ha comentado. En su opinión, lo más importante es la recuperación del empleo, para la que sería necesario crecer en torno al 2%.