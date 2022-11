Piden 240 euros de alquiler por una tienda de campaña en el patio de una vivienda en Palma "con derecho a baño y cocina"

La oferta se publica en una web de anuncios: "Alquilo plaza de camping con derecho a baño y cocina". El precio es de 240 euros al mes, aunque se ofrece la posibilidad de arrendarla semanalmente por 60. Eso sí, se destaca que el "alojamiento" se encuentra a un par de minutos de la céntrica Plaza de España, en Palma de Mallorca.

Está permitido fumar y la luz, el agua y el wifi están incluidos en el precio. El anuncio de alquiler se dirige a "chicos tranquilos e independientes" a los que exige una cantidad en depósito de 250 euros.

No se cumplen las condiciones de habitabilidad

Las fotos del anuncio muestran un patio viejo con algunos muebles de jardín tapados con telas que conocieron tiempos mejores. Todo es decrépito y antiguo, como la propia tienda de campaña, de color verde, encajada en un rincón. Resulta evidente que no se cumplen las condiciones de habitabilidad que cualquier vivienda en venta o alquiler requiere.

Al otro lado del teléfono que aparece en la página contesta Linda. Nos asegura que ha puesto el anuncio por necesidad, para pagar los 250 euros al mes que le ha subido su casera. Porque Linda no es la propietaria, es la inquilina de la casa a la que pertenece el patio. No aclara si lo hace con el consentimiento de la legítima dueña. Realquilar sin permiso del propietario es ilegal y, por supuesto, también lo es ofertar infravivendas, aunque que esto no puede ni calificarse como tal.

El Gobierno balear quiere acabar con los alquileres ilegales. Hay sanciones de hasta 30.000 euros para quienes pongan en alquiler pisos de menos de 30 metros cuadrados. La multa puede recaer sobre los dueños, la oficina inmobiliaria o la web que anuncie el alquiler.

Como fondo hay un importante problema de vivienda en Palma de Mallorca. Los precios de alquiler han subido un 40% desde hace cinco años. El acceso de los más jóvenes es muy complicado. La solución es compartir casa, o alquilar en localidades de la periferia. De este escenario se aprovechan algunos desaprensivos para ofrecer alquileres tan surrealistas como tienda de campaña con "derecho a cocina y baño".