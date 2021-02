Entrevista a un ex mafioso de la okupación: "Tienen mil maneras para abrir una casa, llaves maestras, tornos, palancas. Es fácil okupar"

Antena 3 Noticias entrevista a un hombre que se especializó en el pasado en las mafias de la okupación de viviendas. El periodista Dani González se encuentra con esta persona que reserva su identidad.

- ¿Es difícil okupar una casa?

No, a día de hoy no es nada difícil okupar una casa.

- ¿Cómo llegas a dedicarte a lo que se conoce como 'mafias de la okupación'?

Yo acabé con este tipo de gente porque por problemas familiares, salí a la calle y uno se busca la vida por necesidad. Uno acaba con gente adecuada o inadecuada, pero la vida te la tienes que buscar igualmente.

- ¿Cómo se abren?

Pues tienen mil maneras, desde llaves maestras, hasta tornos y palancas, pero es fácil abrir una casa hoy en día, incluso puertas blindadas. Lo que es más difícil son las alarmas y es lo que a veces se nos pone más con pegas, pero abrir una casa es facilísimo. Más en zonas en donde transita menos la policía y son espacios muy abiertos, las casas de alrededor no tienen a nadie y se pueden okupar por la noche cuando nadie te vea y a las 48 horas, los que viven alrededor vienen en verano o en vacaciones y no se dan cuenta, no se enteran.

¿Cómo saben cuándo una casa está vacía o no?

Solemos 'bichear'. En cada zona hay un 'bicheador' que controla y se quedan mirando las casas, saben cuánto tiempo se quedan las casas abiertas, si tienen gente o no.

- Has abierto casas. ¿Por entregar una llave cuánto has llegado a cobrar?

Yo he cobrado dependiendo del barrio. Si el barrio es muy malo, pues unos 200 euros. Si es medio, unos 500 euros. Y si es en un barrio muy bueno, unos 1.000 euros.

- La persona que contacta para abrir una casa, ¿sabe que esa casa está okupada?

Casi siempre sí, la gente no compra llaves por 500 ni 1.000 euros para entrar en una casa. Todo el mundo sabe a lo que va.

- ¿Se firma algún documento?

Nada, dinero y llave. Esa persona coge la llave y ya es su casa, su problema y su historia.

- ¿Cuánto se puede llegar a ganar vendiendo llaves?

Pues hay gente que ha cogido bloques, una zona de bloques embargados por el bando y han cambiado cerraduras y llaves y han conseguido hasta 7..000 euros por cada llave.

- ¿Te has planteado lo que puede llegar a pensar el propietario de una casa que hayas abierto tú?

Pues no, la verdad es que no me pongo en su lugar porque tampoco he tenido vivienda y no me pongo en su lugar. Tampoco me arrepiento porque. al fin y al cabo, son las necesidades.

- ¿Las personas que venden llaves se conocen las leyes?

Si, claro. Todo el mundo se sabe la ley y tiene claro cómo actuar con las llaves y con las casas. También cuánto tiempo tienen para estar sin hacer ruido y luego cuánto ruido hacer.

- ¿Qué sucede si te pillan forzando una casa para entrar o cambiando el bombín?

Si te pillan en el momento te tienes que ir corriendo (risas). Me río porque son momentos de tensión y de los nervios te da la risa muchas veces.

- Una vez que entran los okupas, ¿qué pasa?

Una vez que entran los okupas tienen que hacer el mínimo ruido posible para que no te echen en las primeras 24 o 48 horas. Eso se lo explicamos a los que entran y okupan la casa, se lo explicamos todo.

- ¿Es dinero fácil?

Si, si sabes hacerlo, si. Yo gano mucho dinero, he ganado mucho dinero, mucho.

