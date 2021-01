Ni rastro de productos frescos o pan en los supermercados por el temporal de frío y nieve

Carne, pescado, fruta y verdura o pan han 'volado' de las estanterías de los supermercados. Tras el temporal de nieve, los clientes han esperado largo rato en la puerta para poder entrar y después se han encontrado vacías muchas de las estanterías.

Los que han aguantado el fin de semana con las provisiones que les quedaban en la nevera, han acudido hoy a comprar alimentos...pero con poco éxito.

Algunos supermercados no han podido abrir porque el personal no se podía trasladar debido a la nevada. No obstante, desde la patronal de supermercados garantizan que el suministro está garantizado.

El bloqueo por la nieve ha provocado que los productos frescos tengan alguna dificultad mayor para llegar a los supermercados. Se han vuelto a ver estanterías vacías en productos de primera necesidad, aunque se espera que el abastecimiento se acelere en las próximas horas.

Como en el confinamiento, el papel higiénico también ha estado entre los productos más demandados.