Se necesita urgentemente personal en hostelería: "En verano se duplica el trabajo"

La hostelería española está sufriendo la ausencia de mano de obra en las zonas turísticas, especialmente en la costa. No hay camareras de piso suficientes en los hoteles ni personal en restauración.

La gran carga física y mental que pueden llegar a suponer estos trabajos no los convierten en los más atractivos para los demandantes. Además, al frenesí que conlleva este empleo hay que añadirle las altas temperaturas que hacen que sea aún más complicado sacar adelante el trabajo con efectividad.

La patronal de Hotelería de España, ya aseguró en 2023 que un 50% de los puestos disponibles no se iban a ocupar. Uno de los principales motivos de que queden desiertas todas estas vacantes son la falta de conciliación y dificultades a la hora de encontrar alojamientos para los trabajadores en las zonas costeras.

El sector hotelero denuncia que cada año es más palpable la necesidad de contratar nuevos profesionales ante la progresiva falta de personal. El turismo continúa batiendo récords, haciendo que la demanda no pare de crecer y que las ausencias de los trabajadores se noten más que nunca.

Declaraciones de los empleados

Jorge, encargado de un restaurante ubicado en el centro de Valencia, ha explicado a Antena 3 Noticias los principales motivos por los que se da esta situación: "Se hacen muchas horas, no está bien pagado y a veces no se respetan los horarios y por eso hay mucha gente que prefiere otro tipo de trabajo. En mi caso, yo soy bailarín profesional, pero ahora estoy en este sector y me gusta lo que hago, incluido el trato con el cliente. Hay muchos turistas y yo les hablo en inglés".

Por su parte, Yassine Jelloud, propietario del restaurante La Rollerie, ha explicado que los establecimientos gastan "tiempo, energía y dinero" en enseñar a los trabajadores, les pagas la seguridad social "y luego resulta que hay quejas de los clientes porque no hay buenos profesionales a día de hoy", provocando que "a los empleados que valen se los rifan".

También se está notando la falta de camareras de piso en hoteles. Tal y como explica Yolanda García, portavoz de las Kellys de Benidorm, el trabajo de las camareras de piso "es agobiante, vienen familias enteras, son muchas camas y muchas supletorias, hay que funcionar a contrarreloj para sacarlo adelante". Además, "no hay relevo generacional, la gente joven no quiere estos puestos de trabajo por las condiciones que tienen"

Merche Gutiérrez, de Nommadas Jero Valencia, ha explicado que, aunque en verano "se duplica el trabajo", es la estación en la que "nunca consiguen suficiente personal". Esto hace que acaben recurriendo a "empresas de trabajo temporal" que les ayudan a cubrir las plazas que necesitan. "En esta época muchas personas están de vacaciones y procuramos siempre dar buen servicio al cliente", asegura Gutiérrez.

Al final del día, para que unos disfruten otros tienen que darlo todo. La mano de obra escasea y existen puestos vacantes a día de hoy para cualquier persona que esté interesada en trabajar en la hostelería.

