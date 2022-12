Movilizaciones y cortes en Mercabarna por la huelga de los mayoristas de fruta y verdura

La pérdida de poder adquisitivo ha puesto en pie de guerra al sector de la fruta y verdura. Los trabajadores de los mayoristas de este sector reclaman a la patronal subidas salariales y por ello han convocado huelgas en Barcelona para hoy lunes y para el miércoles 7 de diciembre.

A primera hora de la mañana, los accesos a Mercabarna se han visto afectados por piquetes que impedían la entrada de camiones que iban a descargar fruta y verdura. Los Mossos han intervenido para normalizar la situación.

Los piquetes han recorrido las naves y han pasado delante de cada uno de los puestos de los mayoristas para expresarles sus reivindicaciones. Aseguran que están desesperados y que los sueldos no se adecúan a la realidad del momento.

Con la movilización reclaman incrementos salariales para no perder poder adquisitivo, así como mejoras en sus condiciones laborales. También se han concentrado a las 11.00 horas delante del edificio corporativo de Mercabarna para reclamar a la patronal que las personas que trabajan en el sector tengan "un convenio justo, con unos incrementos salariales dignos y con una clausula de revisión que garantice que no pierden poder adquisitivo".

Según CCOO, el seguimiento ha sido del 90%, mientras que los mayoristas lo cifran en el 5% y anuncian que el abastecimiento está asegurado. Las protestan no afectan a las empresas de otros productos alimentarios como la carne o el pescado.

Esta huelga se produce pese al preacuerdo al que llegaron la patronal y el sindicato UGT a principio de mes sobre el convenio de este sector profesional. CCOO considera que ese acuerdo no es positivo ya que "no garantiza la subida salarial, empeora las condiciones laborales en el sector y no tiene en cuenta las principales propuestas de la plataforma sindical".