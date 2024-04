El móvil se impone al pago en efectivo o con tarjeta: el 50% de los españoles pagó con móvil en 2023

Ni monedas, ni billetes, ni tarjetas, el método de pago más utilizado en nuestro país el año pasado fue el teléfono móvil. Los datos los ha hecho públicos MasterCard y muestran cómo las nuevas tecnologías están dejando a un lado el uso del dinero en efectivo o la famosa tarjeta de crédito.

En el año 2022 el uso del móvil para pagar era el método favorito para tres de cada diez españoles, en 2023, apenas un año después su uso ha subido al 50%. Muchos reconocen que ya no llevan prácticamente dinero en efectivo, ocupa espacio y se puede perder. Ahí es dónde el móvil se impone especialmente entre los más jóvenes. Por ejemplo la generación Z, los menores de 30 años, ya usan el móvil para pagar el 76% de ellos, sin embargo la generación del baby boom, mayores de 55 años, apenas lo utiliza el 34% de ellos. En esa edad se impone la tarjeta de crédito o el dinero en efectivo.

Los usuarios más jóvenes argumentan que utilizan el móvil por comodidad y rapidez, mientras que los mayores opinan que no llevar dinero en efectivo tiene sus problemas ya que como vimos el año pasado si falla el sistema internacional de pagos se pueden llegar a paralizar las compras de todo un continente durante varias horas en pleno fin de semana.

La defensa del dinero en efectivo

La plataforma Denaria defiende el uso del dinero en efectivo como una forma segura de pago y la más recomendada para muchos sectores de la sociedad. Aseguran que hace más libre al usuario y más capaz de controlar los gastos del día a día al ver de primera mano cuánto se gasta, ya que con la tarjeta, dicen, se es menos consciente del gasto.

Además hay sectores sociales que necesitan el efectivo, por ejemplo en zonas rurales, personas mayores o personas con discapacidad, como las personas ciegas o con problemas de visión que son capaces con el tacto de detectar cómo es un billete o una moneda y les da la libertad y las garantías de pago que no le da una tarjeta cuando tienen que meter un código pin delante de otras personas que no saben si les ven o no al pagar.

Pagos sin dinero en efectivo

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el número total de operaciones de pago efectuadas con instrumentos distintos al efectivo alcanzó los 7.330 millones de operaciones en el primer semestre de 2023, lo que supone un incremento del 12,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El importe de estas operaciones experimentó un incremento del 11,3%, hasta situarse en los 5,773 billones de euros.

Las transferencias representaron solo el 16,3% del total de operaciones, pero alcanzaron el 88,1% del importe total. Los pagos con tarjeta fueron e l66,85 de las operaciones y el 2,8% del importe, mientras que los adeudos directos fueron el 14,5% del total de operaciones de pago y el 5,7% del importe total. Las operaciones con dinero electrónico supusieron el 1,3% y el 0,1% respecto a operaciones e importes, respectivamente.

En concreto, entre enero y junio, el número de pagos con tarjeta fue de 4.900 millones de operaciones, un 14,5% más, con un importe total de 162.302 millones de euros (+11,5%). De esta forma, el importe medio fue de 33,1 euros, ligeramente por debajo de los 34 euros del primer semestre de 2022.

