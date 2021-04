La investigación sobre el ciberataque que sufrió el 9 de marzo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue abierta. Mientras, miles de trabajadores en paro y en ERTE no han podido cobrar las prestaciones. El SEPE fue atacado con un ramsomware, un tipo de virus que encripta archivos y bloquea ordenadores con el propósito de obtener un rescate. Aunque los expertos en seguridad afirman que en esta ocasión los atacantes buscaban, más que dinero, el desprestigio de la institución.

Hoy, desde el Ministerio de de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, secretario de Empleo y Economía Social, ha asegurado que el ciberataque sufrido por el SEPE, que paralizó su operativa a través de la web y oficinas durante varios días, no ha influido en los datos de desempleo registrados ni afectará al pago de las prestaciones de paro, que podrían ser ya efectivos a partir de hoy mismo.

"No sólo no habrá ningún retraso sino que el SEPE evacuó ayer ya, el primer día hábil del mes de abril después de las vacaciones de Semana Santa, todos los datos a las entidades financieras", explicó, remarcando que, por tanto, "el programa de nóminas y de pago de prestaciones del SEPE no se va a haber influido en absoluto por el ataque informático".

Bases de datos seguras

"Descartamos cualquier incidencia en el sistema de cómputo del paro registrado. Las bases de datos han funcionado absolutamente con integridad", ha asegurado Joaquín Pérez Rey, secretario de Empleo y Economía Social.

Según el secretario de Estado, el SEPE disponía de "todo tipo de instrumentos de ‘backup’ y de recuperación de datos", lo que ha permitido proteger la integridad de las bases de datos no tiene ningún problema".

Demora en el pago

La conselleria de Trabajo de la Generalitat ha informado de que ha hecho efectivo el pago de ayudas a 187.033 trabajadores autónomos afectados por la pandemia del coronavirus, una prestación que aún no han podido cobrar 36.884 trabajadores en ERTE "por falta de información del SEPE", que es la administración responsable de abonar el paro.

Desde el departamento aseguran que "la demora se debe fundamentalmente al ataque informático recibido hace semanas por el SEPE, hecho que ha ralentizado la transferencia de la información necesaria para efectuar los pagos y que, ahora mismo, ha paralizado la llegada de más datos".

Por parte del SEPE, indican que han aportado la información necesaria que ha permitido el pago de 96.408 ayudas. Los datos, afirman, "se ha facilitado con toda la seguridad, en el contexto de recuperación de la normalidad del funcionamiento de sus sistemas informáticos tras el ciberataque sufrido el día 9 de marzo".