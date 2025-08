La miel ucraniana amenaza la apicultura española

La UE se lo plantea como una forma de apoyar a Ucrania: fuera aranceles cuando está sufriendo una situación de guerra. El problema es que de esta forma van a entrar en la UE 35 mil toneladas de miel a muy bajo precio, puesto que los costes de producción del néctar son muchísimo más baratos en ese país. Una de las razones es que, al no ser comunitario, no tiene que pasar por controles de contaminación, calidad y residuos como sí lo tienen que hacer, por ejemplo, España e Italia, que son dos de los principales exportadores de miel al resto de Europa.

La cantidad que permite importar la UE a Ucrania es muy significativa si tenemos que supera toda la producción nacional de España junta, que equivale a 34 mil toneladas.

Según nos cuenta Ángel Marco, Presidente de las Asociaciones de Apicultores de Guadalajara y Vicepresidente de la D.O. de la Miel de la Alcarria, y saca adelante sus colmenas en Molina de Aragón, esto es un mazazo para la agricultura española porque en nuestro país producir un litro de miel cuesta como media unos tres euros y en Ucrania unos 1,90.

De esta forma, la competencia es brutal y lleva a la ruina a muchos apicultores. Marco nos comenta que muchos apicultores profesionales están reduciendo su número de colmenas o abandonando este trabajo porque no ven futuro. Además, nos aclara que este año no ha habido una buena cosecha de miel. Primero vinieron meses de lluvias, y cuando por fin florecieron los campos, las olas de calor de junio agostaron las flores, dejando a las abejas sin campos floridos donde libar.

La disminución de abejas perjudica la polinización de los campos

Además, el cambio climático, con temperaturas más cálidas todo el año, hace que sobrevivan mejor parásitos muy dañinos como la Varroa, que exigen tratamientos muy costosos para intentar eliminarlos, y eso sube aún más los costes al apicultor.

Juan José de Diego, que es también apicultor de Almoguera y pertenece a la APAG COAGRAL, se pregunta si no hay otra forma de ayudar a Ucrania en su situación de guerra que quitarle los aranceles a todos sus productos, porque eso es jugar con dos reglas distintas: la de Ucrania y la de la UE. Se les ayuda a costa de los agricultores, ganaderos y apicultores de la Unión Europea, que ven una competencia feroz sin impuestos a sus productos, mientras ellos tienen que pasar unos controles muy rigurosos para vender. Desigualdad de condiciones.

España produce unas 34 mil toneladas de miel al año

La ruina de la apicultura tiene un gravísimo problema de fondo: si la apicultura no es rentable, no se mantendrán activas las colmenas porque no serán rentables. Según nos cuentan, Ángel y Juan José, ya se observa que muchos apicultores están reduciendo su número de colmenas al reducir sus ventas. Y si hay menor número de abejas en el campo, habrá una menor polinización reduciéndose la reproducción de nuestra Biodiversidad sobre todo en cuanto a flora se refiere. Las abejas son vitales en la fertilización de los campos y que se reduzca su número sería dramático.

Comprar miel española es invertir en nuestros campos. Premiar el esfuerzo de apicultores y abejas: aquellas que nos entregan el regalo más dulce de la naturaleza: la miel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.