El marisco, más caro en agosto: "No son los precios de la Navidad, pero sí, en verano cuesta más"

Agosto empieza en Galicia con fiesta, turismo… y subida de precios en el marisco. En la plaza de abastos de Santiago de Compostela, el segundo lugar más visitado de la ciudad tras la catedral, los precios del pescado y del marisco han empezado a repuntar. No llegan a las cifras desorbitadas de diciembre, pero el incremento se nota.

"No son los precios de Navidad, pero el marisco y el pescado suben en agosto", resume Miguel Galbán, responsable del cocedero O Cangrexeiro, mientras prepara unas navajas a la plancha frente a un grupo de turistas curiosos en la plaza de abastos de Santiago. Su local es uno de los más frecuentados por los visitantes que no solo compran el producto, sino que también lo consumen allí mismo, recién cocinado. "Julio empezó flojo, pero ahora en agosto se nota el tirón. Hay mucha más gente, muchos pedidos. Esto se anima”, asegura.

La explicación es sencilla: el turismo y las fiestas locales disparan la demanda, y el marisco no es infinito. "Las navajas, por ejemplo, estaban entre 16 y 18 euros el kilo. Ahora están a más de 20. La almeja también ha subido. También hay menos producto, y eso encarece", detalla Galbán. Sin embargo, aclara que las subidas no son dramáticas: "No es como en Navidad, cuando el precio se puede triplicar. Ahora sube un poco, sí, pero aún se puede disfrutar a buen precio".

El ambiente del mercado lo confirma. Las terrazas de la zona de degustación están llenas, y los turistas no solo miran: preguntan, prueban y compran. "Me vuelve loca. Me encanta. Y de precio, no lo veo mal", comenta una visitante sevillana, mientras espera una ración de zamburiñas a la plancha.

Un turista leonés ofrece su propia teoría: "Yo creo que es por las fiestas. Hay muchas ahora, y claro, eso dispara la demanda. Todo sube·. Desde Jerez, otro grupo señala que "el precio es un poco elevado, pero el producto es bueno. Y si es de calidad, se paga. Ya sabíamos que en verano sube todo, sobre en sitios tan turísticos.

Desde el otro extremo del país, una pareja de Barcelona repite experiencia en el mercado: "Ya vinimos el año pasado. Nos encanta. Está todo muy bien organizado, y comparado con lo que cuesta en casa, aquí es más barato y con muchísima más calidad. Se mueven los bichos, es una preciosidad".

Galbán lo sabe y lo aprovecha: "Aquí no hay trampa ni cartón. El cliente elige lo que quiere, lo ve cómo lo preparamos, cocina abierta. Todo transparente. Algunos lo llevan a casa o al restaurante, otros lo comen aquí mismo. Les gusta probar, preguntar, saber qué es cada cosa. Y eso es bueno".

Desde Alicante, una familia remarca la diferencia de precios: "En Galicia se come a mitad de precio que en Alicante. Y encima, es de calidad, todo fresco. Así da gusto". Y aunque agosto no sea el mejor mes en cuanto a disponibilidad, la plaza compostelana sigue siendo una parada obligatoria para quien quiere probar Galicia sin salir de la ciudad.

Aunque en agosto los precios suban, el ritual de comer marisco forma parte del viaje. Una especie de segunda peregrinación, después de la de la catedral, que nadie quiere perderse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.