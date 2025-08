Aumenta el consumo de alimentos ecológicos en Cataluña

Cati es de Barcelona y la acompañamos a hacer la compra. En su cesta: carne, pollo, verdura.. y todo ecológico. "En mi casa desde hace años sólo consumimos este tipo de alimentos , son de proximidad y favorecemos al comercio local, salen un poco más caros, pero al final creo que es salud", cuenta a un equipo de Antena 3 Noticias.

Según los resultados del informe del barómetro de percepción y consumo de los alimentos ecológicos en Cataluña, la mitad de los catalanes ya compran este tipo de productos de forma habitual. El 27% los adquiere una vez por semana y el 6 % a diario. "Nosotros en el establecimiento hemos notado que han aumentado entre un 10 y un 15 % los clientes " explica Nacho Perales , propietario de la tienda ecológica Frooty de Barcelona.

Este tipo de alimentos son de temporada, de proximidad, sin químicos y además las semillas no están modificadas genéticamente. "La forma de saber si son ecológicos es fijarse en la etiqueta del producto.Tiene que ponerlo, si no está, es que no es ecológico", añade Perales.

Los productos que más se consumen a diario son : el aceite (77.3 %) la fruta (42.1%) y en tercer puesto el pan , cereales y pasta ecológica (40.1 %).

Aún así, la cesta de la compra también se llena de verduras, huevos y legumbres ; se constata, además, que un 30 % del importe de la compra semanal va destinada a productos ecológicos.

El análisis destaca que la calidad se impone como criterio de compra por encima del precio, y que 6 de cada 10 los adquieren por salud. "El precio es más elevado pero para mi es invertir en salud", cuenta una comparadora.

De hecho la barrera de aquellos que no adquieren estos alimentos asegura que es por el precio" son más caros , eso es lo que me hace dudar y a veces opto por otra cosa" explica una clienta. "Muchas veces confundimos lo caro con lo justo. Al final algo ecológico está producido de una forma natural, son ciclos naturales con sus tiempos, hay más merma por que no son producciones muy elevadas" añade Nacho de Frooty.

Expertos nutricionistas también explican que los pacientes, cada vez más, piden que se les incluya esta tipología en sus dietas.

"Cada vez en consulta notamos que hay un interés creciente, por lo menos, en conocer cuál es la diferencia de un producto ecológico del que no", asegura Maite Obradors, coaching nutricional y añade "si una persona come verduras, frutas, carne roja en su justa medida muy bien si se le añade que además es ecológico pues ya tiene una matrícula de honor" .

Objetivos de la UE para 2032

Cataluña ya dedica el 25% de su suelo agrícola a cultivos sostenibles , de esta forma se coloca en el umbral recomendado de objetivos de la UE para 2030.

