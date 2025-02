Cómo distinguir la miel natural de la adulterada: sólo es cuestión de etiqueta

Mezclan jarabes y siropes con miel natural, sin que los consumidores lo sepamos, ni se filtren en el mercado. Estos productos adulterados se cuelan en Europa y no sólo deterioran la calidad del consumo, sino que también ponen en riesgo la supervivencia de un sector que aglutina a más de 30.000 granjas apícolas en España. Además, la miel es un producto esencial para la polinización de cultivos y plantas silvestres, un proceso vital que no podemos perder.

"¿En qué nos tendríamos que fijar para detectar la miel natural? Pues es complicado porque realmente no hay algo que visualmente, olfativamente o gustativamente, nos ayude a diferenciarla de manera inmediata y definitiva. Ojalá lo hubiese porque nos ayudaría muchísimo a todos". Nos lo desvela Esther Ordóñez, presidenta de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Galicia. "Para garantizar que estamos comprando miel auténtica y de calidad, lo mejor es fijarse en las etiquetas", añade contundente.

La miel natural siempre debe tener una denominación de origen o una Indicación Geográfica Protegida, que garantice tanto su autenticidad como su calidad. Es una información que encontramos en la contra etiqueta del producto.

La nueva normativa de calidad de la miel en España obliga a incluir los porcentajes de miel de cada país en el tarro, en el que caso de que incorpore mieles de distintas zonas. Esto nos permite saber si estamos comprando una miel que procede mayoritariamente de España o de otros puntos como China, Argentina, Alemania o Ucrania.

El pontevedrés José María Seijo, apicultor desde los 8 años, explica que el proceso de producción de miel es muy meticuloso y depende de factores como el clima y la floración. En Galicia, los apicultores comienzan a alimentar a las abejas en invierno para que estén fuertes durante la primavera. En menos de un mes empezarán a colocarse las cajas para recoger la miel, un proceso que puede variar según la zona. Por ejemplo, en el sur de Galicia, el proceso comienza antes debido a la floración del eucalipto, mientras que en el interior de la región, como Ourense o Lugo, puede empezar más tarde, alrededor de marzo o abril.

Existen numerosos tipos de miel, tantos como las flores que las abejas polinizan. Entre las mieles más comunes en Galicia se encuentran las monoflorales de castaño, eucalipto, brezo o zarza, y también las multiflorales, que varían dependiendo del lugar. Y para cada miel, un color y un sabor, hay desde mieles claras hasta las más oscuras, como la de brezo.

Un aspecto importante de la miel es su cristalización, un proceso natural que ocurre cuando la miel, especialmente la no pasteurizada, se convierte en sólida. Este proceso no debe alarmar al consumidor, sino todo lo contrario, ya que es una señal de que la miel es natural y no ha sido manipulada. La miel cristalizada tiene una textura más densa y se puede usar casi como si fuese mermelada en las tostadas.

Según los expertos, la miel natural tiene múltiples propiedades, como un alto contenido en vitaminas y minerales, comparable al de algunas frutas y verduras. Así que elegir miel con denominación de origen o IGP no sólo garantiza la calidad del producto, sino que además perpetúa la apicultura local, la biodiversidad y la polinización de nuestros ecosistemas.

