Más de 10.000 euros al mes y posibilidad de teletrabajo: este será el trabajo mejor pagado del mundo en 2024

Con la Lotería de Navidad a la vuelta de la esquina, el auténtico Gordo para el 2024 no es otro que el de conseguir el trabajo mejor pagado del mundo. 100.000 euros al año, sin necesidad de estudiar una carrera universitaria, 3,5 millones de vacantes... Parece casi un sueño, pero no, este sector laboral está en auge y es el que más crece a nivel mundial tanto en relevancia como en remuneración. Y no es otro que el de profesional de la ciberseguridad.

Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado en el que la tecnología se ha vuelto omnipresente en el día a día, conectados las 24 horas del día ya no solo desde ordenadores, móviles o tablets, sino incluso a través del reloj o del coche. Y en esta realidad digital, la informática cobra un peso cada vez más imprescindible.

Ahora bien, paralelamente a la evolución del este sector, también han aumentado las amenazas a las que empresas y usuarios pueden verse afectados. Tanto en número como en sofisticación y complejidad. De ahí que la ciberseguridad se haya vuelto algo esencial, un pilar fundamental que, como tal, cada vez está más cotizado. Un valor al alza que ha hecho que este tipo de protección online se pueda colgar ese cartel del trabajo mejor pagado del mundo.

3,5 millones de puestos vacantes en todo el mundo

La ciberseguridad será el trabajo mejor pagado ya este 2024. Así lo afirma el sitio web Techopedia, especializado en temas tecnológicos, basándose en los datos de Cybersecurity Ventures. Y no es de extrañar, pues los 'delincuentes digitales' aprenden -y ponen en práctica- cada día nuevas maneras para 'colarse' en nuestros dispositivos y hacerse con nuestros datos personales. Un peligro que no deja de evolucionar y que convierte a la ciberseguridad en la gran 'salvadora', en la herramienta capaz de proteger 'nuestro mundo'.

Estas amenazas son la razón de la gran demanda de profesionales que puedan proteger los sistemas informáticos. De hecho, el informe de Cybersecurity Ventures revela que entre 2013 y 2021, las contrataciones en el sector de la ciberseguridad se han multiplicado por más de cuatro. Un aumento del 350% en apenas ocho años.

En Estados Unidos, por ejemplo, hay ahora mismo 750.000 puestos vacantes para este tipo de trabajadores. Cifra que puede parecer casi irrisoria en comparación con las proyecciones que se esperan: más de 3 millones de puestos sin cubrir para 2025. Un fenómeno que no es exclusivo de EEUU, sino que también afecta a España, donde, desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones, también necesitan proteger sus datos.

En una reciente entrevista a CNBC, Lisa Gevelberg, directora de marketing de Google para las Américas, cifraba en unos 3,5 millones los puestos vacantes en todo el mundo, citando, precisamente, a esa investigación de Cybersecurity Ventures.

Desde perfiles de expertos a recién graduados o a especialistas en ciberseguridad de 'nivel básico'. Son muchos los que tienen oportunidad de entrar en este campo al que las empresas necesitan atraer 'talento'. "A los empleadores les cuesta mucho encontrar personas que se sientan cómodas trabajando en ciberseguridad, pero existe una increíble necesidad y demanda de personas con estas habilidades", afirmaba Gevelberg en esa entrevista. Y claro, este aumento de plazas es el que hace que los precios se disparen.

¿Cuánto cobra un profesional de ciberseguridad?

En España, un experto en seguridad informática puede cobrar un salario anual de en torno a 45.000 euros, es decir, casi 4.000 euros al mes. Una cifra superior a la de la media, aunque puede variar según el grado de responsabilidad.

También varia el sueldo dependiendo del país. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, el salario medio de estos profesionales es bastante superior: de unos 120.000 dólares al año, 10.000 dólares al mes (algo más de 9000 euros mensuales). Además, las cifras incluso pueden ser más altas: aquellos con una experiencia significativa pueden aspirar a salarios de hasta 165.000 dólares anuales.

Asimismo, muchas empresas del sector también ofrecen la oportunidad de poder teletrabajar, una posibilidad muy atractiva para muchos.

¿Qué estudiar para trabajar en ciberseguridad?

Para trabajar en ciberseguridad es imprescindible una combinación de educación, certificaciones y (sobre todo) experiencia práctica. Ahora bien, la mayoría de los trabajos en ciberseguridad solo requieren del graduado en secundaria, así como la finalización de una capacitación o curso en línea. O dicho de otra manera: no es imprescindible tener una carrera universitaria para poder acceder a estos puestos.

De esta manera, programas académicos enfocados en ciberseguridad, certificaciones reconocidas en la industria y la participación activa en la comunidad de seguridad informática son aspectos clave para hacer carrera en este sector.

Por otro lado, en lo referente a las responsabilidades, estas difieren para cada puesto, aunque son muy parecidas en cuanto a las habilidades básicas. En esta línea, tal y como explicaba Gevelber, los profesionales de la ciberseguridad deben sentirse cómodos evaluando riesgos, solucionando problemas, monitoreando amenazas internas y externas y trabajando dentro de la infraestructura de TI (tecnologías de la información) de una organización.