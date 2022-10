El marisco de esta Navidad, en riesgo por el veto a la pesca de arrastre

El sector de la pesca de arrastre del Golfo de Cádiz ve peligrar la campaña de Navidad, uno de los momentos más importantes del año. El 80% de la cigala y el 20% de la gamba blanca se capturan a partir de los 400 metros de profundidad, así que la previsión es que haya menos cantidad de estos mariscos de cara a las fiestas navideñas por el veto europeo.

"Realmente no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos", nos cuenta Pedro Luis Casado, presidente de los armadores de Ayamonte y Punta del Moral. Porque los arrastreros están ahora mismo en parada biológica hasta el 30 de octubre. Pero Pedro cree que se notará sobre todo en la gamba de mejor calidad y de mayor calibre.

Menos marisco y más caro

"Si no encontramos género lógicamente esto es la ley del mercado", nos explica Pedro, "la poca que capturemos en los caladeros normales evidentemente estará más cara". Bruselas se ha comprometido a revisar el veto, en ciertas zonas protegidas, si así lo avalan los informes científicos que se publicarán en noviembre. Pero los arrastreros empiezan justamente ese mes la campaña de navidad.

En esa misma línea llevan días advirtiendo los pescaderos, que la previsión es que el pescado, ya de por sí caro, aumente todavía más de precio en las próximas semanas al haber menos capturas. El posible encarecimiento afectaría a pescados como la merluza de arrastre, el rape o el bacalao.

"Es la ruina"

En el puerto de Ayamonte nos encontramos también a Ángel. Es armador y asegura que no le va a merecer la pena salir a faenar: "me cuesta mil euros al día sacar el barco y este tipo de productos es lo que lo hace rentable". Si ya no pueden capturarlo, añade Ángel, "es la ruina para nosotros y somos cinco familias viviendo de esto".

Los puertos de Isla Cristina y Ayamonte, en Huelva, y el de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, son de los más perjudicados. La medida afecta directamente a unos 30 barcos del Golfo de Cádiz, pero indirectamente según el sector incidirá en la mayoría de la flota.