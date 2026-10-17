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Finfluencers: el peligro de los gurús financieros que prometen dinero fácil en redes sociales

Cada vez más creadores de contenido ofrecen consejos para hacerse millonario a través de inversiones, criptomonedas o negocios digitales. Los expertos alertan de los riesgos de seguir recomendaciones de perfiles sin formación acreditada y recuerdan la importancia de la educación financiera.

Finfluencers: el peligro de los gurús financieros que prometen dinero fácil en redes sociales

Finfluencers: el peligro de los gurús financieros que prometen dinero fácil en redes sociales

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Marina Aguilar
Publicado:

"Te explico cómo te harás millonario en tres pasos" o "Hacer tu primer millón es así de fácil". Son algunas de las promesas que se repiten a diario en las redes sociales. Invertir en bolsa, comprar criptomonedas, o montar tiendas online con inteligencia artificial son algunas de las fórmulas que estos perfiles presentan como atajos para ganar dinero rápido y sin apenas esfuerzo.

¿Qué son los 'finfluencers'?

Detrás de estos mensajes se encuentran los conocidos como 'finfluencers', creadores de contenido que dan consejos sobre inversiones y criptomonedas. Cada vez tienen más presencia en plataformas como TikTok o Instagram.

Aunque algunos cuentan con experiencia y conocimientos en el sector, otros aprovechan la falta de educación financiera de sus seguidores para comercializar cursos y mentorías, obtener ingresos mediante publicidad encubierta o promocionar entidades de inversión no autorizadas. Sin advertir de los riesgos que pueden conllevar sus recomendaciones.

Miles de seguidores, pero ¿cuánta formación financiera?

La popularidad de estos perfiles puede generar una falsa sensación de confianza. Sin embargo, los expertos recuerdan que acumular miles de seguidores no garantiza disponer de conocimientos financieros ni de experiencia profesional.

Según un estudio de la web comparadora de brókeres BrokerListings.com, el 74 % de los perfiles de TikTok dedicados a las finanzas no especifica claramente cuáles son sus cualificaciones profesionales.

Ante esta situación, profesionales del sector piden evitar las generalizaciones y diferenciar entre quienes divulgan información financiera con rigor y quienes buscan aprovecharse de sus seguidores. Es el caso de Silvia Martín, CEO de 'La Consultora Financiera', que defiende la importancia de contar con formación antes de ofrecer recomendaciones económicas. La experta advierte de las graves consecuencias que puede tener un mal consejo financiero, ya que, según señala, "puedes arruinarle la vida a alguien".

En esta misma línea, el economista Emilio Vizuete insiste en la necesidad de comprobar la trayectoria profesional de la persona que se encuentra detrás de la pantalla antes de seguir sus recomendaciones. Además, recuerda que "las inversiones que prometen grandes beneficios también pueden implicar altos riesgos".

El dinero fácil, una promesa que atrae especialmente a los jóvenes

La influencia de estos creadores va más allá del entretenimiento. Según datos recogidos por The Washington Post, el 61 % de los jóvenes toma decisiones financieras basándose en los consejos de estos perfiles.

Pero ¿por qué resultan tan atractivas estas promesas? La psicóloga Alba Alfageme explica que el cerebro humano tiende a buscar soluciones sencillas ante problemas complejos, como los relacionados con la economía.

La combinación de vídeos breves, mensajes directos y supuestos casos de éxito contribuye a reforzar la idea de que alcanzar la libertad financiera está al alcance de cualquiera y requiere muy poco esfuerzo.

Frente a este fenómeno, los especialistas aconsejan: comprobar la formación de los creadores, contrastar la información y conocer los riesgos antes de invertir son algunas de las claves para evitar que la búsqueda de dinero fácil termine convirtiéndose en una pérdida económica.

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