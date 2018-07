Luena asegura que el PSOE apoyará a De Guindos para presidir el Eurogrupo

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha expresado su apoyo a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, sea elegido presidente del Eurogrupo pese a que haya defendido en el Gobierno del PP "políticas equivocadas" para hacer frente a la crisis. Luena, en declaraciones a 'Más de uno' de Onda Cero, ha transmitido este respaldo cuando acaba el plazo para presentar las candidaturas para dirigir el Eurogrupo, puesto al que aspira su actual presidente y titular de Finanzas de Holanda, el laborista Jeroen Dijsselbloem, y De Guindos.

"Siempre apoyamos en los ámbitos internacionales a los españoles, aunque tenga políticas equivocadas, porque lo que deseamos es que si fuera elegido, rectifique y eso venga bien a Europa y a España", ha afirmado el 'número dos' del PSOE. El secretario de Organización ha hecho hincapié en que su partido "siempre ha tenido un sentido de país en todos los cargos internacionales, sobre todo en el ámbito comunitario".

El mandato de Dijsselbloem expira el 21 de julio, si bien está previsto que la elección del presidente se aborde en la reunión del Eurogrupo convocada para el próximo jueves en Luxemburgo.

El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, ha precisado que su partido "no ha realizado ninguna gestión contra la candidatura de De Guindos, ni lo haría nunca por una cuestión de lealtad institucional", han informado fuentes socialistas. En sintonía con Luena, De la Rocha ha subrayado que el PSOE "siempre ve positivo que haya más españoles en puestos de la máxima responsabilidad en las instituciones europeas e internacionales". No obstante, el responsable de Economía del PSOE ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que "no busque excusas externas ante el posible fracaso" en la candidatura de De Guindos.