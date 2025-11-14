El IPC sube al 3,1 % en octubre, su nivel más alto en 16 meses

El Índice de Precios de Consumo (IPC) registró un aumento interanual del 3,1 % en octubre, una décima más que en septiembre, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del nivel más alto desde junio de 2024.

El repunte se debe, principalmente, al encarecimiento de la electricidad, que elevó el coste de la vivienda y fue el factor que más peso tuvo en la subida de los precios. La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se situó en el 2,5 %, una décima más que el mes anterior.

El grupo de vivienda fue el que más influyó en el incremento del IPC, con una subida anual de cuatro décimas hasta el 7,5 %. La causa principal fue el alza en los precios de la electricidad en comparación con octubre de 2024. También el gas tuvo un efecto menor en el aumento de los costes de este grupo.

Por el contrario, el grupo de ocio y cultura registró un descenso de cinco décimas, hasta situarse en el 0,1 %, debido al abaratamiento de los paquetes turísticos. Los alimentos se mantuvieron relativamente estables, con subidas en frutas frescas, huevos y aceite de oliva que se compensaron con descensos en legumbres, hortalizas, pan y lácteos.

Productos que más subieron y bajaron

Entre los alimentos, los huevos se dispararon un 22,5 % interanual, seguidos del café (19,4 %), carne de vacuno (17,8 %), chocolate (16,1 %) y cacao en polvo (12,7 %). También subieron los despojos comestibles (8,1 %), carne de ovino y caprino (7,7 %), pescado fresco o refrigerado (7,2 %), mantequilla (7,1 %) y frutos secos (7 %).

En sentido contrario, el aceite de oliva bajó un 41,6 % respecto al año anterior, aunque desde enero de 2021 acumula un incremento del 53,7 %. Otros productos que descendieron fueron azúcar (-13,5 %), patatas (-3,4 %), pizza y quiche (-2,6 %) y yogur (-1,8 %).

Fuera del ámbito alimentario, se encarecieron notablemente la recogida de basura (30,3 %), la joyería y bisutería (26,8 %), el transporte combinado de pasajeros (26,7 %) y la electricidad (18,7 %). Las mayores bajadas se dieron en paquetes turísticos nacionales (-6,4 %), equipos audiovisuales (-6 %) y ordenadores personales (-4,9 %).

Variación mensual y regional

En comparación con septiembre, los precios subieron un 0,7 %. Destacaron el aumento del transporte en tren (+12,3 %) y de la fruta (+12 %), mientras que los paquetes turísticos nacionales bajaron un 10,9 %.

Todas las comunidades autónomas registraron tasas anuales positivas. Las más altas se dieron en Baleares y Madrid (3,6 %), y las más bajas en Murcia (2,2 %) y Canarias (2,5 %).

Economía destaca la estabilidad de alimentos

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa indicó que la tasa del 3,1 % está en línea con la de septiembre y se explica por las subidas de la electricidad, los vuelos internacionales y el transporte en tren. Estas alzas se compensaron parcialmente con la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.