Inditex se desliga de las camisetas 'plagiadas'y dice que eran de un proveedor externo

Desde el departamento de prensa aseguran que actuaron lo más rápido posible desde que conocieron la noticia, ahora están recabando información sobre el producto que aseguran se ha comprado a un proveedor externo -tanto el diseño como la producción-. Inditex se centra en averiguar lo que ha ocurr¡do ya que aseguran que siempre exigen que se tengan los derechos de los diseños. Sobre si se pondrán en contacto o no con las bloggers para darles una explicación de los sucedido no se manifiestan.

Hasta aquí la versión oficial, el problema es que una multitud de voces en la red denuncian otros muchos casos similares que vienen repitiéndose en los últimos años. Conocido es el caso de la dibujante Rocío Cañero que en 2008 que recibió las mismas explicaciones de la compra del diseño original a un proveedor externo a lo que se añadía que los dibujos `plagiados' no estaban registrados. Otras dos bloggers francesas Louise Ebel y Betty Autier están en conflicto con la marca por la aparición de su imagen en varias prendas el verano pasado. Ambas han ilustrado el tema en sus blogs bajo el titular: "Zara, we have a problem". De hecho, Louise Ebel en su blog Miss Pandora escribe "Z***" cuando se refiere a la marca o en lugar de su nombre escribe "Llevo un vestido de una marca española que tiene una ligera tendencia a plagiar la creatividad pero que yo continúo llevando porque soy débil".