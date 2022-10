Los expertos explican la drástica caída de la luz: "Al hundirse el precio del gas, baja también el de la luz"

El precio de la luz se pagó este martes a poco más de 80 euros el megavatio hora, el más bajo del año, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Es algo que no ocurre sólo en España: en el resto de Europa también han caído los precios, aunque siguen siendo bastante más altos que los nuestros. Sin embargo, los expertos advierten que esta bajada no durará mucho.

Para entender lo que está pasando con el coste de la luz primero hay que revisar el precio del gas natural, que también ha descendido. "Se utiliza entre otras cosas para quemarlo, para producir electricidad, son las centrales más caras en este momento y como son las que marcan el precio de todo lo demás, al hundirse el precio del gas natural, se hunde también el de la luz", explica Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.

Entonces, ¿por qué se ha desplomado el precio del gas? La respuesta está en que nuestras reservas permanecen casi completas, al 93% según los datos de la Unión Europea: "Los almacenes están tan llenos que tenemos que vaciarlos ligeramente porque no pueden llegar más barcos, y no podemos estar recibiendo un gas que puede ser importante de cara al invierno. De hecho, hay metaneros que están llegando a Europa y no tienen dónde descargar", asegura la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Abaratamiento del gas natural en el mercado ibérico

Al no haber tanta demanda se reduce el precio. Ante esta situación algunos países se han visto obligados a regasificar lo almacenado para poder darle salida en un plazo máximo de 30 días, lo que podría reducir más su precio.

En el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) la cotización del gas natural está por debajo de los 40 euros el megavatio hora (MWh), precio máximo que fijó el Gobierno: "Al estar el precio inferior a esos 40 euros no se activa el mecanismo de excepción ibérica", detalla Andrés Schuschny, profesor de Energías Renovables VIU.

A todo esto hay que sumarle que estos días también ha descendido la demanda eléctrica porque "en esta época no se utiliza el aire acondicionado y tampoco la calefacción".

Sin embargo, no parece que esta situación se vaya a prolongar: "¿Esto va a durar? Ojalá, pero no parece que podamos darlo por hecho", avisa la vicepresidenta Ribera.

Por el momento, lo que sí se puede dar por hecho es que la luz este jueves se mantendrá en un precio similar al de la jornada anterior y los consumidores pagaremos poco más de 85 euros/MWh.