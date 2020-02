Imserso 2020: Dónde y cómo enviar la solicitud para el programa del imserso paso a paso

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) concede cada año un número limitado de plazas para viajes de vacaciones en estancias de zonas costeras para descanso, viajes culturales, o turismo de naturaleza. Para poder acceder al programa de turismo, la entidad exige el cumplimiento de una serie de requisitos y la presentación de la solicitud estimada en los plazos oportunos. Por ello, te mostramos paso a paso cómo cumplimentar correctamente todos los datos requeridos:

En primera instancia deberás decidir formalizar la solicitud a través de Internet, accediendo a su sede electrónica o bien, descargando y cumplimentando el modelo de solicitud oficial, que deberá ser remitido al Apartado de correos 10140 (28080 Madrid) o a Servicios Centrales del Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid).

La entidad recomienda realizar la solicitud on line "ya que el proceso es mucho más rápido y le permitirá estar acreditado casi de manera inmediata, ya que no precisa de ningún otro proceso adicional como pudiera ser: envío por correo, presentación en otro Organismo, demora en la recepción, tratamiento informático, etc., a la que está sometida la solicitud en papel".

En caso de seguir esta última sugerencia, la tramitación de la solicitud por Internet tendrá que realizarse según las siguientes indicaciones:

- Accede a la plataforma oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

- Dirígete al bloque de 'Turismo y Termalismo del Imserso' donde deberás pinchar posteriormente sobre 'Programa de Turismo del Imserso'.

- Una vez dentro, deberás seleccionar la opción 'Solicitud y plazo de presentación' donde se desplegará una nueva página con instrucciones y bases al respecto.

- El texto "solicitud on line" te permitirá abrir una nueva ventana en la que podrás comenzar el registro (abierto únicamente en los plazos estimados).

No obstante, el acceso a este procedimiento se realizará mediante Cl@ve, un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En ausencia de dichas credenciales, podrás obtenerlas según las instrucciones especificadas en la página web del sistema.