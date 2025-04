Huelga de Renfe hoy 1 de abril: servicios mínimos y trenes afectados

A pesar de que el Ministerio de Transportes alcanzó un acuerdo con los principales sindicatos ferroviarios, la huelga del 1 de abril sigue en pie. Organizaciones como SEMAF, CCOO, UGT y SCF han aceptado el pacto, pero la Confederación General del Trabajo (CGT) lo ha rechazado y mantiene su convocatoria de paros.

Desde CGT han calificado el acuerdo del 16 de marzo como "el pacto de la vergüenza" y denuncian que "la plantilla tiene memoria y sabe que estas estrategias siempre terminan en privatización, precarización del empleo y debilitamiento del servicio público ferroviario". En declaraciones a este medio, un portavoz de CGT sostiene que la cesión de Rodalíes a la Generalitat de Catalunya es una "privatización encubierta" que pondrá en riesgo puesto de trabajo y condiciones laborales.

Motivos de la protesta

El sindicato considera que el acuerdo firmado "no garantiza nada" y supone un riesgo para la estabilidad del sector ferroviario público. "Aquí no solo está en juego la estructura de Renfe y ADIF, sino el futuro del modelo ferroviario en España. No podemos permitir que se repita lo que ya hemos visto en otras empresas públicas como Telefónica o Endesa", advierten.

Uno de los puntos más conflictivos es la gestión descentralizada de Rodalíes, que según CGT podría abrir la puerta a futuras fragmentaciones del servicio ferroviario estatal. "El Gobierno pretende vender esta cesión como un avance, pero en realidad es el primer paso hacia la pérdida de un modelo ferroviario unificado y regulado", alertan.

Impacto en los servicios ferroviarios

Renfe ha establecido servicios mínimos para la jornada de huelga, pero se prevén importantes incidencias:

Cercanías: Operará al 75% en hora punta (6:00-9:00, 13:30-16:00 y 18:30-20:30). En Euskadi, el servicio se reducirá al 50%.

Media distancia: Se garantizará el 65% de los trenes habituales.

Larga distancia y AVE: Se mantendrá un 72% de los servicios.

Transporte de mercancías: Solo operará al 24% de su capacidad.

En Madrid, Sevilla y Málaga se han convocado concentraciones para visibilizar el malestar de los trabajadores. En la capital, la manifestación tendrá lugar el 3 de abril frente al Ministerio de Transportes.

Denuncian el acuerdo firmado

Desde CGT denuncian que el acuerdo firmado supone "un peligroso precedente" que podría allanar el camino a la privatización del sector. "No es la primera vez que vemos cómo las promesas de estabilidad terminan en despidos, subcontratación y pérdida de derechos laborales", afirman.

El sindicato acusa al Gobierno de seguir el modelo aplicado en Aena, donde el 49% del capital pasó a manos privadas en 2015. "Nos quieren hacer creer que este acuerdo es una garantía, pero en realidad están abriendo la puerta a una precarización generalizada del empleo ferroviario", advierten.

