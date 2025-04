¿Hay colegios tras el apagón? Estas son las comunidades que suspenden las clases

El apagón histórico registrado este lunes en España ha afectado a los transportes, empresas, comunicaciones y también a los colegios. Después del corte eléctrico escuelas de toda España se llenaban de padres que acudían a recoger a sus hijos antes de tiempo ante la incertidumbre de la situación y la ausencia de una explicación oficial. Pese a la situación ocasionada por el apagón los colegios mantuvieron sus jornadas con normalidad respetando el horario habitual.

Horas después muchos de estos centros comunicaban a las familias que las aulas abrirían sus puertas para acoger a los niños pero no se impartiría contenido lectivo. La Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia abrirán este martes los centros educativos públicos y concertados, pero comunicaban que no se dará clase tras el apagón generalizado. La decisión de no avanzar materia lectiva viene dada para no perjudicar a los alumnos que no asistan a los centros.

"Garantizar la atención a los alumnos y a los padres que lo necesitarán"

El propio Pedro Sánchez comunicaba en su segunda comparecencia que el objetivo era el de "garantizar la atención de los alumnos a los padres que lo necesitaran".

En el caso de Aragón, que no ha solicitado al Ejecutivo la declaración de emergencia nacional, su consejera de Educación, Tomasa Hernández, aseguró que "se garantizará el número de docentes necesarios para que los niños estén atendidos". Se cubrirían del mismo modo el servicio de comedor y el transporte escolar.

