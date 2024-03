Un hombre se hace pasar por Luis Miguel y estafa 10.000 euros a una mujer de 73 años

El hombre se hizo pasar por Luis Miguel en Facebook, allí fue donde conectó con Sandy, una mujer de 73 años con la que empezó una relación sentimental para poder estafarla. Hoy hemos hablado con ella y nos ha contado cómo empezó todo.

En la mencionada red social, el falso Luis Miguel le aseguraba que en todo momento que era el de verdad, y su relación fue avanzando de forma muy rápida.

Intercambiaban cientos de mensajes, llamadas, e incluso audios: "Me iba a dormir con mensajes de él y me despertaba con sus mensajes", cuenta la víctima. Así estuvieron durante más de un año. El estafador, que se hacía pasar por Luis Miguel, hasta le preguntó que si se vendría a España a vivir con él. Sandy no lo dudó, y hace unos días cogió un vuelo rumbo a España para conocerlo en persona, dispuesta a casarse con él.

Cuando su vuelo proveniente de Las Vegas aterrizó en la capital fue cuando llegó la sorpresa: "yo llegué al aeropuerto y no había nadie", dice. El supuesto Luis Miguel le dejó plantada, no apareció por ninguna parte, su rastro había desaparecido. Pero antes de eso, él ya se había aprovechado de ella.

En los últimos meses poco a poco le había ido pidiendo dinero a Sandy, en total ella llegó a darle más de 10.000 euros. Aunque a Sandy ese dinero es lo que menos le duele de todo este engaño. "Eso no es lo que me está haciendo sentirme tal mal, es mi corazón destrozado, mis sentimientos hechos trizas", comentaba.

A pesar del mal trago, Sandy no pierde la esperanza, y sigue ilusionada de llegar a conocer algún día al verdadero Luis Miguel.

¿Por qué es tan fácil caer en las estafas del amor?

Por desgracia, son muchas las personas que son víctimas de las ya conocidas estafas del amor. Los estafadores contactan con personas con carencias afectivas y, utilizando técnicas de persuasión, consiguen robarles importantes cantidades de dinero a sus víctimas.

María Ramírez, psicóloga clínica, explica que muchas de las personas que son estafadas "se enamoran de la idea de ser queribles o de ser personas que puedan enamorar".

Desde la irrupción de las redes sociales, estas estafas han crecido de forma exponencial e incluso funcionan como una fábrica. Trabajan a ocho horas y a turnos. Hablan con muchas mujeres a la vez, explica una víctima de este tipo de estafas.

La mayoría de estas bandas operan desde el extranjero y cuentan con psicólogos que les ayudan a construir grandes mentiras que resultan creíbles para muchas personas. "Son encantadores y te han sentir querido", señala esta psicóloga.

