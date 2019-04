De Guindos advierte de que a Grecia se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha advertido a Grecia de que está "en los últimos segundos" para poder lograr un acuerdo con las instituciones acreedoras y que "la pelota está en su campo" ante la propuesta que ha de plantear para que avancen las negociaciones.

De Guindos ha hecho esta advertencia en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo previa a la cumbre de líderes de la eurozona en la que se va a analizar la posibilidad de un acuerdo con Grecia tras el referéndum del pasado domingo.

El titular de Economía español ha advertido de que se está ya "prácticamente sin tiempo" para lograr ese acuerdo y ha subrayado que hay que esperar a conocer el planteamiento que va a exponer el Gobierno griego.

Ha explicado que Grecia debe hacer una petición de un tercer programa de rescate, tiene "todo el derecho del mundo" para hacerlo y el resto de países van a "escuchar con atención". "A partir de ahí, el tiempo cada vez es más corto y ya prácticamente estamos sin tiempo. Estamos en los últimos segundos de esta situación. El tiempo tiene cada vez un valor más esencial y hemos perdido mucho tiempo", ha insistido.

Ante la posibilidad de una salida de Grecia del euro, ha asegurado que esa es una situación que nadie quiere, pero ha recalcado que el Gobierno griego debe poner sobre la mesa las condiciones para evitarlo. "La pelota está en el campo griego", ha subrayado el ministro español, quien ha reiterado que si se va a empezar la negociación de un tercer programa para Grecia, eso lleva tiempo y, mientras tanto, la situación en el país heleno es que los bancos no abren.

El denominado 'Grexit' (la salida de Grecia del euro), ha insistido en que es una consideración que no se baraja. "En esta vida siempre hay alternativas manejables, pero lógicamente, no es el escenario central", ha reiterado.

De Guindos ha rechazado que el punto más importante de la negociación sea una reestructuración de la deuda griega y ha considerado que lo esencial es que Grecia ponga en marcha las medidas que le permitan recuperar el crecimiento.

En ese contexto, ha explicado que el coste de financiación de la deuda y la carga financiera de la misma es reducida, y, por tanto, no es un tema urgente mientras que sí cree que lo es un tercer programa. Por ello, al interpretar que ese no es el asunto central, ha advertido de que fijarse en el mismo "no ayuda a avanzar".

De Guindos ha asegurado que él no ha escuchado nada en torno a la posibilidad de un "programa puente" mientras se negocia el tercer rescate y ha dicho que lo más importante es que cualquier decisión se tiene que ajustar a las reglas.