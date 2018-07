De Guindos adelanta que el PIB crecerá el 0,9% en el cuatro trimestre

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura que no hay signos de desaceleración de la economía española y avanza que el PIB crecerá el 0,9% entre octubre y diciembre, una décima más que en el trimestre precedente. "No es lo mismo entrar en 2016 con una economía en aceleración, que con una en desaceleración", explica el ministro en una entrevista con las cuatro agencias de noticias españolas, en la que asegura que los indicadores disponibles no dan muestras de que la economía se esté frenando.

De Guindos considera que el avance del PIB en 2015 y 2016 estará en línea con lo previsto por el Gobierno (3,3% para este año y 3% para el próximo) y considera que los analistas internacionales ya estarían revisando al alza sus previsiones para el próximo año de no ser por "el elemento de incertidumbre" que siempre suponen unas elecciones generales. Respecto a esa incertidumbre dice que el auge de Podemos le llevó a dar muchas explicaciones en el exterior a principios de año, más que sobre el proceso soberanista en Cataluña.

Frente a la fortaleza que supone contar con un PIB que crece por encima de la media europea y con menos desequilibrios que hace unos años, De Guindos asegura que la economía española presenta todavía dos puntos débiles. Uno es la situación del mercado laboral, donde "todavía existe precariedad" y que aún se debe avanzar en la reducción de la temporalidad y en conseguir el nivel de ocupación anterior a la crisis, y el otro es la elevada deuda neta, con la vulnerabilidad que supone el tener que refinanciar en 2016 unos 400.000 millones de endeudamiento público y privado.

Sobre la deuda pública dice que la favorable situación de los mercados y una prima de riesgo en torno a los 100 puntos básicos han permitido un ahorro de 3.000 millones de euros en el pago de intereses de la deuda en 2015. Respecto al empleo confía en que, una vez se conozcan los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre, se cumplirán las previsiones del Gobierno de terminar la legislatura con entre 20.000 y 30.000 ocupados más.

Para mejorar los datos de empleo cree fundamental asentar el avance de la economía, ya que la confianza que trae consigo el crecimiento es la que genera puestos de trabajo, algo a lo que asegura que ha contribuido la reforma laboral, que ha bajado el umbral de creación de empleo al 0,7% de subida del PIB. Además, ve necesario incentivar la contratación indefinida, aunque destaca que desde 2008 la tasa de temporalidad ha bajado desde el 29,1 al 25%, una tasa superior al 14,3% de media europea.

Por otra parte, De Guindos niega tajantemente que se esté repartiendo el nuevo empleo, ya que el trabajo a tiempo parcial supone en torno al 15% del total, frente a una media de la zona euro del 22%, en tanto que las horas trabajadas están creciendo a una tasa superior al 4%.

Entre las reformas pendientes de la economía, el ministro señala la que tiene que ver con el aumento del tamaño de la pyme española, "que es muy pequeña", y que todavía se encuentra con barreras normativas "que le impiden dar el salto y convertirse en una empresa más grande". En este sentido, dice que hay que continuar trabajando en la unidad de mercado, ya que las diferentes regulaciones autonómicas suelen ser uno de los muros contra los que se chocan las pymes y -en su opinión- "es muy difícil tener una pyme de tamaño suficiente trabajando solo en el ámbito de una comunidad".