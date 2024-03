El Gobierno llega a un acuerdo para traer transportistas desde Marruecos

La escasez de conductores lleva al Gobierno a buscarlos fuera de la Unión Europea. Una de las opciones es traerlos de Marruecos por su proximidad. Uno de cada 10 transportistas provienen de allí. Se trata de una cifra que irá aumentando, ya que la DGT ha considerado que los requisitos de Marruecos son similares a los de España y la convalidación de permisos se hará de manera automática.

Por ello, facilitar la llegada de conductores de camiones y autobuses desde Marruecos es uno de los acuerdos que han cerrado ambos países durante la visita de hace un par de semanas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país norteafricano.

Un sector golpeado por la pandemia

La era del covid estuvo a punto de arruinarlos. Y ahora hay mucho trabajo, pero falta quién se ponga al volante. "En las pequeñas empresas familiares como la nuestra, tenemos que hacer más de lo que podemos porque hay falta de conductores", nos cuenta Julio, gerente de la empresa de autocares Agarbus.

Lo achacan al desconocimiento de la profesión y a los costes de los permisos: "valen bastante dinero, creo que debería haber más ayudas", asegura Víctor, un chófer de la misma compañía. "Hay que dar una oportunidad para que la gente aprenda, pero realmente no conocen el oficio", añade Susi, otro de los dueños de la empresa.

Esta necesidad lleva a las autoridades a facilitar la incorporación de conductores de países no comunitarios, sobre todo de Marruecos. Juan José Gil, Secretario general de Fenadismer afirma que "se haría convalidando automáticamente el permiso de conducir en Marruecos con el equivalente en España." Desde el sector aseguran que la llegada en masa de conductores marroquíes precarizará aún más la profesión.

Miguel Ángel es un transportista que tiene en plantilla 14 conductores de diferentes nacionalidades. Lo esencial es que sean profesionales porque "ya no es solo por el precio del vehículo, es la responsabilidad que conlleva llevarlo."

Su empresa no puede seguir expandiéndose porque no encuentra transportistas, asegura que "necesitaría 5 o 6 personas más como mínimo". Todos creen que es algo clave para que no se frene su crecimiento.

Acuerdo de convalidación

Marruecos formará parte de una lista de países en la que ya cuentan con todos los de la Unión Europea. En ella permiten ser transportistas sin necesidad del permiso de conducir español. Pero también incluyen países que no son miembros gracias al acuerdo de convalidación. Es el caso de países como Mónaco, Suiza, Japón, Nueva Zelanda o Andorra que sin ser miembros de la UE entran dentro del listado.

Sin embargo, hay otros países que sí cuentan con la obligación de someterse a exámenes previos como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Turquía o Costa Rica. Estos países, por la diferencia de medidas de seguridad y de conducción, obligan a regular el permiso de conducir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com