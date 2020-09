El Gobierno cancela lo que queda de temporada del Imserso ante los datos de contagios por coronavirus

El Consejo de Ministros ha aprobado la cancelación de lo que queda de temporada de los viajes del Imserso. Aproximadamente un millón de personas viajaban cada año gracias a este programa de vacaciones hasta que estalló la pandemia. El programa de viajes fue cancelado em marzo en el inicio de la pandemia. El Ejecutivo trabaja ya en un nuevo programa adaptado a las nuevas condiciones para ofrecer todas las garantías a los usuarios.

Cancelación total del programa en esta temporada

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha asegurado en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, que "sería una insensatez que el Gobierno ponga a viajar a millones de personas mayores en este momento de pandemia". Ha recordado Álvarez que los mayores son población de riesgo y que deben ser aún más cuidadosos para protegerse de esta segunda oleada de la pandemia del coronavirus.

Readaptarse a las nuevas condiciones

Nacho Álvarez ha insistido en que "no se puede tomar otra decisión que no sea suspender la temporada actual". Coincide con la portavoz del PP en su preocupación por el sector turístico, que supone el 12 % del PIB y al que hay que ayudar. Pide, eso sí, "no mezclar cosas", en referencia al peligro que supone para los mayores viajar al margen de las necesidades del sector turístico. Ha añadido el secretario de Estado de Derechos Sociales que el programa del Imserso es "un icono de este país", una prestación para las personas mayores que se readaptará a las nuevas condiciones.

Álvarez ha recordado que el programa ya llevaba meses "en hibernación" y ha apuntado las dificultades que hubo para retornar a su hogar a más de 50.000 personas que se encontraban viajando cuando se declaró la pandemia.



Otras iniciativas inspiradas por el Imserso

En los últimos meses se han producido iniciativas de viajes para jubilados. La Asociación de Mayores de Fuenlabrada es un ejemplo con viajes a destinos como Benidorm siguiendo normas de seguridad frente al coronavirus. De hecho el primer grupo ha sido recibido por el alcalde de la localidad. La asociación asegura que los hoteles son lugares seguros después de aplicar los protocolos anticovid.