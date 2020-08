¿Qué pasará con los viajes del Imserso?

Los viajes del Imserso se suspendieron hasta septiembre, pero tal como está la situación algunos pensionistas temen ahora que esos viajes no se puedan hacer hasta el año que viene. Algo que afecta a muchos hoteles. Incluso algunos dicen que si no se realizan, tendrán que cerrar.

Habrá que esperar para volver a ver las imágenes de los ancianos disfrutando de la playa. Este año todavía no han pensado en vacaciones y muchos tuvieron que cancelar sus reservas en los hoteles.

Hay que hacer las cosas con prudencia y hacerlas bien pero no se puede paralizar el país. El sector que vive de este turismo espera que mejore, aunque todavía no se ha abierto el periodo de inscripción y desconocen cuándo arrancará la decisión del imserso de retrasar la comercialización de los paquetes hasta que no haya garantías sanitarias.

Los hoteles que se están sumando a la campaña del imserso son mínimos de cara al próximo año lo que ha obligado a retrasar la apertura del plazo para que los pensionistas soliciten su participación en el próximo programa de turismo.