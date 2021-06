El Gobierno calcula que con su ley se podrá ahorrar un 15% en la factura de la luz

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados y que tiene como objetivo rebajar "un 15% la factura de la luz en 5 años" ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Es lógico que las compañías busquen maximizar su beneficio, es legítimo, pero nosotros como Gobierno debemos velar por los españoles y asegurar la compatibilidad de ese legítimo interés de las compañías con el bienestar de los consumidores y por eso, traemos dos proyectos de ley" ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "La combinación de ambas medidas tendrá un beneficio enormemente positivo".

La factura de la luz

La factura de la luz ha experimentando una subida en los últimos meses. Según Teresa Ribera, para los consumidores es un momento particularmente sensible "donde la recuperación económica no puede verse amenazada en las economías domésticas, en las economías industriales como consecuencia de variables que no dependen de la decisión del Gobierno como puede ser la evolución del precio del CO2 en los mercados internacionales".

"Uno ya convertido en proyecto de ley que remitimos al Congreso de los Diputados y otro que inicia su andadura con plenas garantías buscando la máxima participación, observaciones y alegaciones e informes a los que prestaremos especial interés para poder tomar las decisiones más acertadas en esta tramitación" ha comunicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros.

Pero ¿Cuál es el impacto acumulado de estos dos proyectos de ley? Para Ribera, cuando estén plenamente efectivas las medidas "supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos. Se crea el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Queremos que todos los vectores energéticos contribuyan, incluidos gas y petróleo, al despegue histórico de las energías renovables y el apoyo de la cogeneración lo hagan en función del volumen de energía que vendan en el mercado".

La ministra de Transición Ecológica cree que esta transformación debe hacerse "de manera ordenada y esto significa que en el proyecto de ley hemos incluido exenciones y bonificaciones para aquellos consumidores que tienen más complicada esta adaptación. Se hará en 5 años".

"Todos los inversores posteriores al año 2005 quedan excluidas de la aplicación de esta ley, es decir, no hay ninguna planta posterior sea cual sea su régimen retributivo que queden afectadas por esta ley que hoy sometemos a información pública. Creemos que el conjunto del sector se ve beneficiado. Los nuevos inversores saben que la electrificación se impone. Por tanto, nuevos y antiguos saben que tienen un margen de crecimiento" ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.