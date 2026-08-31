Septiembre gana seguidores, cada vez más gente elige este mes para disfrutar de sus vacaciones

Son muchos los que este fin de semana han hecho las maletas para volver a casa. Otros, la han preparado pero precisamente para irse de ella. Son los afortunados que han elegido el mes de septiembre para disfrutar de sus vacaciones, y de hecho, cada vez son más los que se unen a esta tendencia.

La realidad es que se trata de un mes en el generalmente sigue haciendo buena temperatura en el país, todo está mucho menos masificado y los precios suelen ser más económicos. Por lo menos así ha sido siempre hasta ahora, porque con la demanda en auge todo se está encareciendo un poco más. Nuestras playas, lejos de quedarse vacías, vuelven a llenarse pero esta vez de los que han pasado todo el verano trabajando.

Antena 3 Noticias ha preguntado a algunos de los protagonistas de esta noticia, los motivos por los que han escogido estas fechas. Dicen que es la mejor época para recargar energías: "Así cogemos fuerzas para lo que queda de año", decía una señora que tomaba el sol en una playa de Canarias. Aseguran que es un poco extraño empezar las vacaciones cuando la mayoría se va, pero que no les costará en absoluto adaptarse. Sus planes son, en principio, desconectar, y aunque tengan algún tipo de itinerario, el resto del tiempo prefieren no pensar en lo que van a hacer y ver lo que va surgiendo.

Los destinos estrella siguen siendo los de costa: la Comunidad Valenciana, Andalucía, las Islas Baleares y las Canarias se llevan la palma. Pero puede que sorprenda saber que hay otros lugares que cada vez reciben más turistas sobre estas fechas para una escapada de final de verano. Son las ciudades de Madrid y Sevilla. Además, la capital española se sitúa en el top tres mundial y Sevilla se cuela por primera vez en el quinto puesto. Es una alegría para el turismo sevillano ya que no figuraba entre los veinte destinos favoritos españoles ni en julio ni agosto hasta la fecha.

Por si se lo preguntan, en el top cinco mundial de destinos para viajar en septiembre ahora mismo están: Roma, Budapest, Madrid, Praga y Sevilla. Esta se trata de una estampa que contrasta mucho con la realidad de otros. De aquellos vuelven a casa para retomar el trabajo o los estudios. Ellos también nos han contado que han apurado hasta el último minuto sus vacaciones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.