'Fake news' contra el turismo: "No vengáis a Málaga, más de 1.500 ataques de tiburón"

Encarecimiento de los alquileres, problemas de movilidad, restaurantes siempre llenos. El bien de unos, significa problemas para otros. Lo que significa dinero, clientela y enriquecimiento cultural, para los habitantes de las zonas turísticas de España, son su peor pesadilla. Las zonas más afectadas por el turismo masivo son las zonas costeras, allí sus habitantes ven como sus ciudades cambian por el turismo, afectando a su día a día. Y surgiendo entre ellos, un mensaje de odio

Para evitar el turismo masivo, son algunos los que lanzan bulos a través de las redes sociales, con información totalmente falsa. El último ha sido esta imagen de leones marinos atacando a bañistas en la playa de Comillas, Cantabria. El vídeo se ha hecho viral, pero en realidad la imagen es de San Diego, en Estados Unidos.

Otro ejemplo de ello es este usuario que alerta de ataques de tiburones en Málaga: "Por favor turistas, no vengáis a Málaga, más de 1500 ataques de tiburón registrados en la costa del sol", publicaba el usuario en la red social X (antes Twitter). A lo que añadía que más de 500 turistas habían perdido la vida por estos ataques.

No es el único mensaje de este tipo y tampoco afecta únicamente a zonas costeras. Otro usuario de la misma plataforma publicaba que el famoso barrio de Madrid de Malasaña olía a "cloaca". "He escuchado a una turista decir que Malasaña huele a cloaca. Al principio me he enfadado pero luego me he dado cuenta de que es verdad. ¡Turistas, no vengáis a Malasaña!", publicaba.

Son todo, 'fake news' para evitar la llegada de turistas a España. Unos mensajes alabados por unos, pero muy criticados por otros, quienes piensan que no es la forma correcta acabar con el turismo. Creen que difundir de noticias falsas puede acabar afectando al sector turístico.

Algunos cruceros ya se plantean modificar sus rutas para garantizar el bienestar de sus clientes. "Cualquier incertidumbre o inquietud de como va a ser recibido puede influir en decisiones futuras", afirma Alfredo Serrano Chacón, directo de Cruise Lines International Association (CLIA). Quien añade que cuando llegan a un puerto, es porque han sido invitados.

Manifestación contra el turismo en Palma

Unas 12.000 personas según la Policía Nacional, 50.000 según los organizadores, salieron a protestar a la calles de Palma de Mallorca contra la masificación turística en la isla, la caída de los salarios, la pérdida de calidad de vida, los atascos en carreteras y playas, el ruido, el consumo del territorio y el precio de la vivienda y el alquiler.

"El objetivo de esta protesta es cambiar el rumbo, la gente está harta de un modelo económico que no tiene en cuenta los problemas que el turismo causa a los residentes", ha explicado.

