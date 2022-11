Las excusas más absurdas de los clientes para cancelar una reserva en los restaurantes

El término 'no show' consiste en reservar mesa en un restaurante y no acudir sin previo aviso. Si preguntamos en la calle, la mayoría desconoce este concepto. No obstante, cuando lo explicamos, muchos reconocen haberlo hecho alguna vez. "Intento avisar, pero a veces se me olvida", indica una joven.

Un problema que "debería ser residual y no pasar del 1 o 2%", explica Roberto Ruiz, consultor de restaurantes. Ocurre mayormente en la vieja hostelería y aquellos establecimientos que "no tienen procesos de atención al cliente".

Entre aquellos comensales que llaman para cancelar, encontramos multitud de excusas: covid u otra enfermedad, funerales, olvidos, contratiempos o trabajo, entre otras. Detrás de las mismas, se han encontrado de todo. "Algunos reservan en tres restaurantes para asegurarse tener lugar y en el último momento cancelan", asegura Manu Urbano, del restaurante La Malaje.

Son decisiones unilaterales que suponen un gran problema para el sector de la restauración. Ramón Dios, de El Mesón de Fuencarral, habla del "género comprado" y "personal contratado", sobre todo cuando faltan reservas de grupos grandes. Con tan poca antelación, es complicado ocupar esas mesas.

Cómo erradicar el 'no show'

Pedir los datos bancarios a la hora de reservar se ha convertido en una medida habitual entre los restaurantes. En Killo, restaurante de Alejandra Álvarez, lo aplican: "En caso de que no aparezcan, se les cobra 10€ por persona". Otros restaurantes cuentan con una base de datos donde indican los 'no show' de cada cliente. De esta manera, pueden ver cuántas veces ha faltado una persona, por nombre y teléfono móvil, a una reserva antes de aceptarla o no.

"No iría a ningún sitio de esas características", comenta una clienta. Aunque todavía hay quienes siguen evitándolo a toda costa, se espera erradicar esta situación cuanto antes.