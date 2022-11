Las cenas de empresa hacen que ya sea difícil encontrar un hueco en los restaurantes para los fines de semana

El teléfono no deja de sonar. Estamos en un céntrico restaurante de Madrid y la encargada de sala responde a la llamada: "No, no tenemos mesa disponible para ese día". Es solo un ejemplo pero esta escena se repite en muchos restaurantes de todas las ciudades. Para lo que todavía no lo han hecho puede que la búsqueda de un sitio en el que cenar en Navidad con los compañeros de trabajo se complique. "¿Está casi todo completo?, ¿ya?" nos pregunta incrédulo Antonio, que todavía no había pensado en ese momento.

Para evitar problemas de agenda, son muchos los que reservaron hace tiempo "entorno a septiembre reservamos, quisimos hacerlo con antelación porque entre que es difícil ponernos de acuerdo y que todos los restaurantes están hasta arriba queríamos ser previsores". Es lo que han hecho mucho para no quedarse sin mesa.

Algunos restaurantes al completo

Ocurre cada año. Hay fines de semana con más reservas que otros. "Reservamos hace 15 días para el 16 de diciembre y esa noche debe tener la cena todo Madrid porque nos ha costado mucho encontrar un restaurante", nos cuenta un usuario que ha conseguido reservar tras realizar varias llamadas. "Yo creo que los días 15, 16 y 17 son las fechas claves de esta Navidad para nosotros, esos días son el boom", asegura Mónica Atienza, encargada del restaurante Casa Mono.

Navidad en noviembre

Otros, en cambio, han preferido directamente adelantar la Navidad. Algunos restaurantes ya están ofreciendo la posibilidad de hacer cenas navideñas en noviembre para tener más margen. Es lo que hacen en el Mesón Txistu, el que según nos cuenta su metre Javier Caballero "están empezando a dar servicio de Navidad y de grandes grupos". Sea como sea, la cena navideña de empresa, algo casi tan típico como el día del Sorteo Extraordinario, hay que celebrarla.