Estos son tus derechos digitales en el entorno laboral

La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, también en el entorno laboral. Empresas y empleados deben adaptarse a la digitalización y enfrentarse a los riesgos que conlleva. Para regular estos aspectos existen los derechos digitales laborales, aún poco conocidos en muchos espacios de trabajo.

Según Mariluz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo en la UCLM y colaboradora del Observatorio de Derechos Digitales, la digitalización puede llevarnos a trabajar más horas que antes: “Nuestros ordenadores y móviles nos permiten trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora, lo que puede traducirse en una prolongación de las jornadas laborales”, señala.

En esta línea, Jesús Herrero, portavoz del Observatorio de Derechos Digitales y director general de Red.es, recuerda que la desconexión digital es un derecho, independientemente de si teletrabajamos o no: “Para todo hay horarios. Igual que hay uno de entrada y otro de salida, también debe haber un horario para desconectar”.

Sin embargo, no siempre es fácil ejercer ese derecho. Muchos trabajadores no se atreven a ignorar una llamada o un mensaje fuera de su horario laboral. “Recae sobre la persona trabajadora la decisión de contestar o no. Lo ideal sería que la normativa impidiera que la empresa requiera tareas fuera del horario laboral”, afirma Rodríguez.

Además, subraya que la privacidad también es un derecho digital: nuestros datos deben ser protegidos, ya que muchas empresas los recogen y monitorizan mediante tecnología y algoritmos. Los empleados tienen derecho a conocer exactamente cuándo se utilizan y cómo funcionan. Se trata de un derecho digital nuevo.

La transformación tecnológica avanza a un ritmo meteórico, asegura Herrero, y al mismo ritmo deben adaptarse empresas y trabajadores, incluyendo la formación constante de los equipos. “Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de habilitar y facilitar una dinámica profesional adaptada al entorno digital”. En España, contamos con las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar que los derechos digitales laborales estén siempre protegidos.

