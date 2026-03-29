Este año vencen más de un millón y medio de contratos de alquiler

Miles de contratos de alquiler expiran este año en España, el mayor volumen de la última década. Solo en 2026 vencen más de 1,6 millones de contratos y en 2027 lo harán otros 1,04 millones. En total, más de 2,6 millones de inquilinos podrían acogerse a la llamada prórroga extraordinaria, un mecanismo pensado para ampliar de forma temporal los contratos y evitar desalojos en un contexto de precios al alza.

¿Qué es esta prórroga?

Pero, ¿qué es exactamente esta prórroga? Se trata de una extensión excepcional del contrato de alquiler que permitiría a los inquilinos permanecer en su vivienda una vez finalizado el contrato vigente, manteniendo condiciones similares —incluido el precio— durante un periodo adicional. Está dirigida, sobre todo, a hogares en situación de vulnerabilidad o que residan en zonas de mercado tensionado. El problema es que, por ahora, esta medida aún no ha sido aprobada en el Congreso y my probablemente decaiga, lo que deja en el aire su aplicación.

¿Cómo se solicita esta prórroga?

Aun así, los sindicatos de vivienda han elaborado una guía para anticiparse. En ella explican cómo solicitar la prórroga en caso de que salga adelante. El primer paso es comunicar por escrito al propietario la voluntad de acogerse a esta extensión antes de que finalice el contrato. También recomiendan conservar todas las comunicaciones y hacerlo por medios que dejen constancia, como un burofax o correo certificado.

El siguiente paso sería acreditar que se cumplen los requisitos, como estar en una situación de vulnerabilidad económica o residir en una zona declarada tensionada. Para ello, habría que aportar documentación como justificantes de ingresos, contrato de alquiler vigente o certificados administrativos. Por último, la solicitud debería presentarse dentro de los plazos que marque la normativa definitiva.

Mercado tensionado

En paralelo, el mercado muestra signos de tensión creciente. Un 24% de los propietarios planea vender sus viviendas y muchos otros estudian abandonar el alquiler. Comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el mayor número de pisos arrendados, lo que amplifica el impacto.

Desde el punto de vista económico, la situación evidencia un mercado tensionado. Según el economista Manuel Hidalgo: "Es un panorama complejo, faltan viviendas y en cinco añs el mercado inmobiliario ha cambiado mucho. Esta medida a corto plazo beneficia al iquilino pero a largo plazo podría perjudicar".

Y en el otro lado, los propietarios, alertan del efecto contrario. “Genera inseguridad jurídica. Muchos están asustados y optan por retirar sus viviendas del mercado. Están forzados a limitar su subida y ha mantener al arrendatario”, señala un Miguel Ángel Rubio, director jurídico de Hogares Soto-Universidad. Esto, advierten, podría reducir aún más la oferta y presionar al alza los precios. Los más afectados son los pequeños propietarios, a los que la ley de vivienda desprotege.

Con más preguntas que respuestas y a la espera de una decisión política, más de un millón de personas podrían volver al punto de partida en los próximos meses.

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