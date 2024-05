Esta es la nueva iniciativa de Hacienda para ayudar a los mayores de 65 años a hacer la declaración de la Renta

El pasado miércoles 3 de abril comenzó la Campaña de la declaración de la renta de 2023, y será hasta el próximo 1 de julio cuando los contribuyentes tendrán la oportunidad presentar sus declaraciones. Una obligación que puede suponer todo un desafío para la población de mayor edad, y especialmente si viven en zonas rurales.

Precisamente, con el objetivo de ayudarles, la Agencia Tributaria ha lanzado un nuevo plan, dirigido concretamente a los mayores de 65 años. Esta iniciativa busca poner en contacto a este colectivo con los técnicos de hacienda a través de una videollamada. Un equipo de Antena 3 Noticias, ha querido acompañar a Pilar, de 90 años, durante este proceso.

Pilar ha acudido al Ayuntamiento de Rueda, Valladolid para hacer su declaración de forma telemática. Para ello ha llevado toda la documentación que se le puede requerir. El proceso es sencillo, afirma: "Me dicen: 'Busca esto y esto... lo busco y punto'". Pilar recuerda como antes de esta iniciativa se tenía que desplazar hasta otras localidades: "Teníamos que ir a Medina, (...) al no haber, yo no tenía que ir a Medina a hacerlo".

Novedades en la campaña de la renta 2023

Está previsto que cerca 23 millones de contribuyentes presenten la declaración de la Renta desde el 3 de abril hasta el próximo 1 de julio. Una campaña que empezó batiendo récords durante el primer día, ya que se registraron más de 1.165.000 de declaraciones, y que incluye novedades con respecto al año pasado.

Este año los autónomos, independientemente de los ingresos generados, tendrán que rendir cuentas sí o sí ante el Fisco. Quienes estén sujetos al régimen de módulos verán cómo aumenta la reducción general sobre el rendimiento neto de los módulos del 5% al 10%. Para quienes teletrabajen, la deducción será del 30% de los gastos de suministros que estén relacionados con la actividad Si el autónomo tributa por estimación directa simplificada, podrá añadir 2.000 euros al año de deducción por gastos de difícil justificación.

Con la nueva Ley de Familias, la deducción por maternidad también experimenta novedades, ya que solo podían beneficiarse de ella las madres que estuviesen trabajando en el momento de dar a luz, mientras que ahora desaparece este requisito de los 0 a los 3 años.

Por otro lado, los contribuyentes que hayan matriculado un vehículo eléctrico en el año 2023 podrán deducirse el 15% del valor de compra, mientras que se eleva hasta el 27% la tributación de las rentas del capital en el IRPF de las plusvalías superiores a los 200.000 euros.

