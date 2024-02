Esta es la nueva estafa con la que los delincuentes intentan robar nuestros datos

Atención si estos días recibe un mensaje de un número desconocido haciéndose pasar por un familiar o amigo cercano que le avisa de que se ha cambiado de teléfono. O incluso de que le han robado el móvil antiguo y pide ayuda desde ese nuevo número. No sé lo crean porque es una estafa.

Es el timo del 'hijo en apuros'. Lo que buscan es que confiemos en que al otro lado está un hijo o conocido en una situación complicada, ganándose nuestra confianza y pidiendo que atendamos el teléfono o que mandemos dinero para poder comprar un nuevo teléfono.

La Policía Nacional alerta de esta nueva estafa debido al gran aumento de denuncias. Advierten de que lo mejor en estos casos es no contestar ni siquiera al mensaje y bloquear al usuario, además de ponernos en contacto con la persona a la que están suplantando.

Además, otro consejo para comprobar que la identidad es realmente de ese familiar cuando nos piden dinero es tener una contraseña en común que usar en estos casos. Hay que estar muy atento, porque los delincuentes pueden clonar nuestra voz para intentar engañarnos de toda las maneras posibles

“Que te tengo que dejar doscientos euros porque has pedido el móvil y tienes que cómprate uno urgente, y le dije no, no soy yo”, afirmaba una de las víctimas a las que suplantaron la identidad.

La policía advierte que esa palabra clave es fundamental y puede ser cualquiera fácil de recordar: la matrícula del coche, el nombre de nuestro perro o nuestro fruto seco favorito.

Detenciones por este tipo de estafa

Recientemente, la Guardia Civil ha detenido a los integrantes de una banda que había estafado en varias ciudades españolas a casi medio centenar de víctimas mediante el método del falso hijo en apuros.

