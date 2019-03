Duran i Lleida: "Esta es la última prórroga que le votamos al Gobierno"

El portavoz de CiU en el Congreso, Duran i Lleida, ha mantenido una acalorada discusión con los colaboradores del programa de Onda Cero, Herrera en la Onda, en torno a la prórroga del estado de alarma, que su partido apoya.



En respuesta a una pregunta crítica de Carlos Herrera, Duran i Lleida ha asegurado que no volverá a apoyar la prórroga del estado de alarma si la petición del Gobierno se repite en Semana Santa ni en otra época. "Esta es la última prórroga que votamos al Gobierno", ha asegurado.



No obstante, el portavoz de CiU ha reiterado estar "completamente de acuerdo con la prórroga" y ha añadido que no tiene ningún remordimiento de conciencia.



Ha opinado que ciertos derechos prevalecen sobre otros y que "nada justifica la actitud de los controladores". Ha asegurado que el conflicto no está resuelto y que por eso "hay que evitar que se repita" otra situación como la del 3 de diciembre.