El Gobierno sube el salario mínimo hasta los 1.080 euros brutos mensuales. En la calle casi todos están de acuerdo, varios ciudadanos señalan que "es lo justo", "que le parece muy bien" o que "se podría subir más, y más con lo que trabaja la gente".

Pero para algunos esta subida puede tener consecuencias: "Lo único que hace es contratar menos trabajadores", explica un joven. "Si subes el sueldo mínimo probablemente haya menos contrataciones", explica otro chico.

El objetivo del Gobierno de subir el salario mínimo con el apoyo de los agentes sociales ha costado meses. Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT consideran el acuerdo como histórico.

El secretario general de UGT ha reconocido que ha sido "duro" el proceso de negociación; y ha apuntado que el alza permitirá que aquellos que cobran el salario mínimo puedan "mantener y mejorar" su poder adquisitivo.

¿Quién se beneficiará de la subida salarial?

"Es un acuerdo de máxima importancia para el país", ha incidido Unai Sordo, que ha cifrado en 2,5 millones los trabajadores que se verán beneficiados de la subida, de los que el perfil más habitual es el de "una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en el sector agrícola o en los servicios".

Sordo también ha recordado que, desde 2017, el SMI ha subido un 52%, desde 707 euros a 1.080 euros; y que estos incrementos van directos al consumo, por lo que ha valorado que el Gobierno haya cumplido con sus compromisos.

La CEOE no ha respaldado el acuerdo

El acuerdo no ha sido respaldado por la CEOE, que no acudió a la reunión. Antonio Garamendi, presidente CEOE, explica que no fueron porque no sabían lo que les decían y sólo era para salir en la foto.

Una actitud rechazada por el gobierno y sindicatos. Joaquín Pérez, secretario de Estado Empleo y Economía define esto como una "irresponsabilidad". Pero de acuerdo o no, la subida del salario ya está aprobada.