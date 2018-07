Dijsselbloem afirma que "no se puede decir con certeza" que De Guindos vaya a presidir el Eurogrupo

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha afirmado que "no está fuera" de mantenerse en la presidencia de ese foro una vez que expire su mandato el próximo 21 de julio, al tiempo que señaló que "no se puede decir con certeza" que el español Luis de Guindos vaya a ser el único candidato. Dijsselbloem, que es también ministro de Finanzas de Holanda, se expresó así al ser preguntado sobre si ha abandonado la carrera por seguir al frente del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, en una entrevista con el diario holandés Volkskrant.

Señaló, asimismo, "no tener razones" para no presentarse como candidato, y aseguró que "cualquier cosa es posible, pero no estoy fuera". El político holandés también dijo que presentará oficialmente su petición de renovación "en su momento", aunque reconoció que ya ha hablado con "muchos colegas" sobre su candidatura. "No creo que el Ejecutivo español pueda decir con certeza" que solo habrá un candidato a presidir ese foro, respondió Dijsselbloem a De Volkskrant respecto a una pregunta sobre el deseo expresado por el Gobierno español de que el cargo sea ocupado por su ministro de Economía, Luis de Guindos.

"Cada país tiene que venir con un candidato", dijo el ministro holandés, quien también subrayó que la decisión "está en las manos de los diecinueve" titulares de Economía y Finanzas que conforman el Eurogrupo. Respecto al apoyo expresado por la canciller de Alemania, Angela Merkel, a De Guindos, Dijsselbloem indicó que si ésta "ha hecho una promesa a los españoles, probablemente la mantendrá. Pero aún quedan dieciséis votos y cada voto cuenta lo mismo".

Preguntado sobre si cuenta con muchos apoyos en el foro, indicó que "hay una gran satisfacción por cómo lidero el Eurogrupo". "La atmósfera es buena, hacemos el progreso que necesitamos hacer. La única cuestión compleja es Grecia, y pese a todo el Eurogrupo se mantiene unido", añadió. Dijsselbloem fue elegido para presidir el Eurogrupo en enero de 2012 y sucedió en ese cargo al actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que lo había dirigido desde 2005.