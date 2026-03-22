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Día mundial del agua: "Tenemos modernas instalaciones fotovoltaicas flotantes para garantizar el abastecimiento de riego"

Ahorro energético, gestión sostenible y aprovechamiento del agua disponible, claves del regadío eficiente en nuestros campos.

Imagen de archivo de agua

Día mundial del agua: “Tenemos modernas instalaciones fotovoltaicas flotantes para garantizar el abastecimiento de riego” | Pixabay

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Isabel Goyanes
Publicado:

2500 placas forman parte de la instalación solar fotovoltaica flotante instalada sobre una gran balsa de riego que da energía a dos bombeos con una potencia de 890 kilovatios. Este proyecto a pleno rendimiento se encuentra en el término municipal de Lliria, en Valencia.

La ingeniera agrónoma Eugenia Luna de la Comunidad de Regantes explica: "Contribuimos a la sostenibilidad del regadío porque se está impulsando por parte de los agricultores y las organizaciones agrarias que sea económicamente, socialmente y medioambientalmente más eficiente. Estamos reduciendo la huella hídrica con menos gasto de agua, con una red de riego localizado en toda la Comunidad Valenciana, a la vez que reducimos la huella de carbono, en concreto, 200 toneladas al año de CO2 que se emiten a la atmósfera".

Optimización de recursos hídricos

La Generalitat Valenciana invertirá 70 millones de euros en proyectos para la agricultura ante la previsión de futuras sequías optimizando los recursos hídricos. Según Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana: "Modernizar el regadío pasa por aprovechar mejor el agua disponible. No se trata de aumentar la superficie sino gestionar el recurso de forma más inteligente y sostenible".

A pie de campo, los agricultores plantan espinacas, habas, patatas, cebollas, chufa, cítricos, entre otros. El labrador Abdelhafid El Yakhloufi explica que "sin agua no se puede cultivar ni trabajar. Hay cosechas que necesitan riego diario. Yo tengo cosechas bajas que demandan humedad, por eso, toda inversión y mejora es bienvenida".

En Villar del Arzobispo hay otra gran balsa de agua. Esteban Tortajada, encargado del canal Campo del Túria y de la Comunidad de Regantes de El Llano dice: "Tenemos un cabezal para las partes altas con bombeo, filtros y variadores que según la petición de agua van poniendo en marcha las bombas. Aquí poco a poco se van mejorando y modernizando las instalaciones. Estamos bien".

Se trata de abaratar los costes energéticos de las comunidades de regantes y los agricultores y apostar e invertir para fortalecer la sostenibilidad del sector ante el cambio climático.

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