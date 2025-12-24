Ahorrar en la cena de Nochebuena es misión (casi) imposible

Este año la tradicional cena de Navidad será la más cara para nuestros bolsillos de toda la historia. Eso es algo lógico si tenemos en cuenta que la inflación, por norma general, siempre va al alza. Pero hay productos que no suelen faltar en la mesa estos días y que se han encarecido mucho más que el coste de la vida. No siempre es fácil sortear estas subidas pero algo se puede hacer.

Para muestra, un botón. Si miramos los precios que tenían algunos productos hace dos meses y los comparamos con los que hoy encontramos en el mercado, veremos que el mismo menú nos sale ahora un 21% más caro.

Por ejemplo, según datos que ha recopilado ASUFIN, el kilo de gambas frescas ha subido casi 15 euros en las últimas dos semanas. La pularda, tan típica de Navidad, ha pasado de 28 a 40 euros el kilo. Y un pescado bastante común como es la merluza fresca de pincho hoy está por encima de los 50 euros el kilo.

Ante esto, y especialmente si somos de los que han dejado las compras en el mercado para última hora, solo nos queda la opción de "hacer ejercicio": estirar el brazo para recoger las bolsas de la compra, estirar el brazo para pagar y estirar el presupuesto como sea a pesar de los precios que nos vamos a encontrar.

Más ejemplos. Hemos acudido a un mercado en Santiago de Compostela -donde el pescado y el marisco son los reyes- y vemos la almeja babosa a 75 euros el kilo, y la nécora de tamaño estándar a 80 euros. Hay quien decide ahorrar en el tamaño y en ese caso sí podremos encontrar nécoras a 45 euros, pero mucho más pequeñas de las habituales.

La opción preferida por los más ahorradores es la de ser previsor. Hay quien nos confiesa que en los últimos meses ha ido comprándolo todo "poquito a poco", dejando para hoy solo lo imprescindible. Otra estrategia muy común es la de comprar previamente los alimentos y congelarlos: "me ahorro así mucha pasta", nos asegura una consumidora gallega.

Incluso hay quien asegura que su fórmula para ahorrar consiste en llegar el último día al mercado, ver qué es lo que está más barato, y con eso hacer apresuradamente el menú de la cena.

Viajamos ahora a Canarias donde acompañamos a Nery desde el mercado hasta su despensa. Como plato principal esta noche hará fideuá. El pescado y el marisco lo compró hace semanas ya congelado. Lo que entonces le costó menos de 10 euros hoy lo encontró en la tienda casi al doble.

En Barcelona nos encontramos con Carmen, que esta noche tiene a 9 personas a las que dar de cenar. En su caso lo que necesita es ahorrar tiempo, que dicen que es oro, y por eso ha comprado -entre otras muchas cosas- un gran pollo relleno que viene ya preparado.

En lo que no vamos a poder ahorrar hoy es en electricidad. La hora en la que la luz cuesta más cara coincide justo con el momento en el que todos los hogares españoles tengan sus electrodomésticos funcionando a tope para preparar la cena.

Tampoco hay que preocuparse demasiado por esto porque, al fin y al cabo, Nochebuena solo es una vez al año.

