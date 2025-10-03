Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El grupo FCC celebra sus 125 años de historia con una gran exposición en Madrid

La exposición cuenta con una colección de documentos históricos, objetos y fotografías inéditas que reflejan la evolución de la compañía desde su fundación en 1900

FCC celebra su 125 aniversario por todo lo alto. La compañía inaugura en Madrid una exposición única que recorre la historia, los logros y el impacto de la compañía a lo largo de más de un siglo de trayectoria.

La exposición reúne una cuidada selección de documentos históricos, fotografías inéditas, objetos emblemáticos y medios materiales como vehículos, camiones, etc. que reflejan la evolución y el compromiso de FCC con la sociedad desde su fundación en 1900. A través de un recorrido por cinco salas, los visitantes podrán conocer los hitos más destacados, así como los retos y transformaciones vividas durante estos 125 años.

Un recorrido por la historia de la compañía

En su recorrido, se puede experimentar cómo a principios del siglo pasado la compañía contribuyó en la construcción de las ciudades y tuvo un papel muy importante en el proceso de hacerlas más habitables gracias al impulso de la gestión de los residuos y el saneamiento urbano; y cómo, a mediados del siglo XX, el Grupo FCC entendió lo importante que eran los transportes y las comunicaciones y participó en la construcción de kilómetros de autovías, líneas de ferrocarril y de metro, a la vez que se sumergía en la gestión y limpieza de parques y jardines.

En la exposición, al avanzar por las salas dedicadas a los años 60, se percibe cómo la compañía comenzó a ejecutar grandes proyectos internacionales, marcando el inicio de una etapa de expansión y proyección exterior. Justo en ese tramo del recorrido, se revela también cómo FCC supo anticiparse a uno de los grandes desafíos del futuro: la gestión del agua como recurso esencial.

Desde que se fundó en 1900, FCC ha estado presente en la vida de muchas ciudades. Ha sabido adaptarse a los cambios, expandirse internacionalmente y consolidarse como un referente en servicios medioambientales, gestión del agua, construcción y desarrollo de proyectos en régimen de concesión, con un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

"Un motivo de orgullo"

Celebrar estos 125 años es, dicen, un "motivo de orgullo" y, sobre todo, de "agradecimiento" a todas las personas que "han hecho posible este camino". Esta exposición es un homenaje a su pasado, pero también una invitación a mirar hacia adelante con ilusión y responsabilidad.

Además, FCC ha sido cómplice de grandes momentos como la gran Exposición Universal de Sevilla, que ha dejado una huella imborrable en muchas generaciones. Allí construyó puentes que hoy son un icono de la arquitectura, como algunos de los pabellones más emblemáticos que dejó la muestra.

El grupo FCC celebra sus 125 años de historia con una gran exposición en Madrid

