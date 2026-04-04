La subida del precio de todos sus ingredientes dispara el coste de la elaboración de las torrijas: ¿cuánto cuesta hacerlas?

La Semana Santa, en las pastelerías españolas, es sinónimo de torrijas. Se calcula que durante estos días, en nuestro país, se van a consumir unos 10 millones de unidades de este postre tan tradicional.

¿Cuál es la mejor torrija de Galicia?

En Galicia la mejor torrija la encontramos en la Tahona Colmeiro, situada en la ciudad de Vigo: allí esta Semana Santa están vendiendo unas 300 torrijas al día. ¿Y a qué precio las venden? Pues a 19 euros el kilo, lo que viene siendo aproximadamente 1,75 euros por cada torrija. Al mismo precio que las vendían el año pasado, pero reduciendo notablemente su margen de beneficios, ya que todos los ingredientes necesarios para elaborarlas han visto incrementado su precio.

Todos sus ingredientes se han encarecido

Sobre todo los huevos, que en los últimos meses han sufrido una inflación espectacular: de un 30%. Así nos lo cuenta su gerente, Miro Vidal: "Estamos manteniendo el precio, porque sabemos que hay crisis, que no hay dinero, y que están los tiempos difíciles, así que nos toca hacer el esfuerzo. Pero a nosotros nos cuesta mucho más dinero hacer las torrijas. Han subido todos los ingredientes, sobre todo el huevo, que ha pasado a triplicar su precio, está carísimo... El aceite también ha subido bastante, la leche, el azúcar... absolutamente todo está más caro".

Lo mismo nos cuenta José Luis Limeres, propietario del Mesón Orensano, situado también en Vigo: "Ha subido todo muchísimo. Lo que más sin duda, el huevo. Pero también los limones, la mantequilla, la leche...". Él sirve la torrija solo en Semana Santa "como un gesto de cariño hacia los clientes más fieles", y la pone al mismo precio que el resto de postres de la carta, a 5 euros. Dice que aunque no le saca mucho beneficio "la ganancia viene de compensar el coste de unos postres con otros".

Cuestan más los ingredientes... y el proceso de elaboración

Y no solo suben los ingredientes... también cuesta más el proceso de elaboración de este postre. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística el coste de la energía ha repuntado un 7% durante el mes marzo tras estallar el conflicto bélico internacional. Y los que tienen cocinas más tradicionales tienen que pagar también más por las bombonas: hoy cuestan casi un euro más que hace un mes.

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