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Pagar por hacer amigos: la nueva tendencia en España con una membresía de 30 euros al mes

La amistad también se paga. En un contexto en el que cada vez más personas reconocen sentirse solas, surgen plataformas que permiten conocer gente nueva a cambio de dinero.

Imagen de archivo de amigos.

Pagar por hacer amigos: la nueva tendencia en España con una membresía de 30 euros al mes | Pexels

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Adrián Alba
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Dicen que en la vida todo tiene un precio. Hoy en día, incluso, la amistad. Cada vez son más las aplicaciones y plataformas que ofrecen la posibilidad de conocer gente nueva previo pago. Una de ellas, Alquifriend, fue creada por Jesús Sánchez, tras mudarse a Málaga y no encontrar con quién salir a correr en la ciudad. Quienes lo deseen pueden contratar amigos por horas, ya sea para ir al médico, a tomar algo o al cine, entre otras actividades. "Me parece interesante la idea de conocer gente nueva y así puedo sacarme un sobresueldo", explica Lucía. Como ella, muchas personas han visto en estas plataformas la oportunidad de generar ingresos.

Pero no es la única iniciativa. We Are Mussa es una comunidad de mujeres fundada por Estefanía Gambín y Daniela Roiz, con un amplio calendario de actividades: taller de cerámica, emprendimiento, clubes de lectura, ocio, etc. "Pagas una membresía de 30 euros al mes para tener acceso", cuentan sus creadoras. Y ya son más de 500 chicas suscritas. María, desde agosto, asegura que ha cumplido su objetivo: "Hemos creado hasta tres grupos de whatsapp fuera de aquí y he traído amigas de fuera para que se unan".

Cenas con desconocidos

El fenómeno no termina ahí. También existen aplicaciones que organizan cenas con desconocidos, como Populit. Por solo 7 euros, puedes apuntarte a la mesa que desees e incluso ver las preferencias y características del resto de comensales. "Conocer gente nueva en Madrid no es fácil", asegura uno de los usuarios. Según Ricardo Gómez, CEO y fundador de Populit, dicha iniciativa busca dar respuesta a un problema creciente: la soledad no deseada. Una nueva forma de conectar que, aunque tenga un coste económico, para muchos resulta una inversión en bienestar emocional.

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