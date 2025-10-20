Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Red Eléctrica

La CNMC da luz verde, con carácter temporal, a cambios urgentes en los procedimientos del sistema eléctrico

El regulador aprueba parte de las medidas propuestas por Red Eléctrica (REE) para reforzar la seguridad de suministro ante variaciones bruscas de tensión. Los ajustes afectan a los P.O. 3.1, 3.2 y 7.2 y estarán vigentes 30 días, prorrogables hasta tres meses.

A3 Noticias Fin de Semana (07-06-25) La investigación europea sobre el apagón eléctrico pone el foco en los mecanismos de defensa del sistema

Red Eléctrica | atresplayer

Publicidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado, con carácter provisional y por razones operativas, la modificación de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico.

El objetivo es aumentar las herramientas del operador del sistema ante escenarios de cambios súbitos de tensión, reforzando así la seguridad de suministro. La decisión llega tras el trámite de audiencia y el análisis de las observaciones remitidas por los diferentes agentes del sector.

Medidas acotadas y con ajustes

La CNMC ha aprobado algunas de las medidas propuestas por Red Eléctrica de España (REE), introduciendo ajustes en la redacción para acotar su impacto y garantizar la proporcionalidad. Aunque REE planteó cambios en los P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 7.2 y P.O. 7.4, la resolución del regulador materializa modificaciones temporales en tres ámbitos concretos:

  • P.O. 3.1 (Proceso de Programación)
  • P.O. 3.2 (Restricciones Técnicas)
  • P.O. 7.2 (Regulación Secundaria)

Ámbito temporal y supervisión continua

Las medidas se aplicarán durante un periodo inicial de 30 días, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres meses. Durante su vigencia, la CNMC llevará a cabo una supervisión continuada para evaluar el impacto sobre el buen funcionamiento del mercado eléctrico y verificar que los ajustes cumplen su finalidad sin distorsionar la competencia ni la formación de precios.

Más allá de esta intervención urgente, la CNMC activará un plan de trabajo para estudiar medidas adicionales, si fueran necesarias. El enfoque será colaborativo, promoviendo un análisis conjunto con los distintos sujetos y operadores del sistema. La prioridad es reforzar la coordinación técnica en el contexto actual del sistema eléctrico, de modo que cualquier medida futura esté consensuada, justificada y limitada a lo imprescindible para preservar la estabilidad operativa.

La resolución combina agilidad para dotar a REE de instrumentos en situaciones de tensión del sistema, con garantías regulatorias, al limitar el alcance, acotar los plazos y someter las medidas a seguimiento constante. En paralelo, el proceso abierto con los agentes del mercado permitirá ajustar y perfeccionar las actuaciones, si la evidencia técnica lo aconseja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El calor retrasa la campaña de moda de otoño en Galicia los comerciantes piden frío y lluvia

El calor retrasa la campaña de moda de otoño en Galicia los comerciantes piden frío y lluvia

Publicidad

Economía

Red eléctrica

La CNMC da luz verde, con carácter temporal, a cambios urgentes en los procedimientos del sistema eléctrico

Robo Louvre

¿Qué ha fallado en la seguridad del Louvre? Los expertos aseguran que "es un robo de meses o años de preparación"

Cuotas autónomos

La Seguridad Social rectifica y congelará las cuotas a los autónomos que menos ingresen

Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno
PERMISOS

El permiso por fallecimiento podrá cogerse hasta 4 semanas después de morir el familiar

Pensiones
Pensiones

Pensiones octubre 2025: cuándo hace el pago cada banco y cuáles lo adelantan

Los conductores de autobús de toda España quieren jubilarse antes a causa de sus problemas de salud
Lo penoso del conductor

Los conductores de autobús de toda España quieren jubilarse antes a causa de sus problemas de salud

Urbano, interurbano, larga distancia... El bus es uno de los medios de transporte más populares entre los españoles. Sin embargo, según distintos informes, los conductores de estos vehículos sufren cada vez más problemas de salud, por lo que en un acuerdo histórico, patronal y sindicatos han solicitado al gobierno el anticipo de la edad de jubilación para estos profesionales.

Alimentos congelados
Precios más bajos

Los consumidores se refugian en los productos congelados ante la subida de precios en los alimentos

El mercado de los alimentos congelados ha incrementado sus ventas en un 8%.

Imagen en un despacho de un notario.

Se disparan las donaciones de padres a hijos ante el aumento del precio de la vivienda: "Cuando lo necesitan es ahora"

La inmigración: solución para el negocio de toda la vida

La inmigración: solución para el negocio de toda la vida

Pescadería

El consumo de pescado cae un 30% en una década y provoca el cierre de 5.000 pescaderías

Publicidad